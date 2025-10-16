Quinta, 16 de Outubro de 2025
Gestão de desempenho no setor público será tema de debate na Câmara na terça-feira

Evento será promovido pela Comissão de Administração e Serviço Público

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
16/10/2025 às 13h59

A Comissão de Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados promoverá audiência pública sobre gestão e avaliação de desempenho no setor público na próxima terça-feira (21). O debate será realizado às 10 horas, no plenário 8.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) pediu a reunião para discutir medidas voltadas à modernização e ao fortalecimento da administração pública. O foco do debate deve ser a valorização dos servidores e a melhoria da prestação de serviços à população.

Erika Kokay explica que a audiência faz parte de um ciclo de debates sobre temas estratégicos da gestão pública, como negociação coletiva, teletrabalho, governo digital e regulamentação dos supersalários.

“A realização dessas audiências cria um espaço institucional contínuo e democrático para o diálogo entre o Parlamento, o Poder Executivo e as entidades representativas do funcionalismo, fundamental para a construção de políticas públicas sustentáveis e equilibradas.”

