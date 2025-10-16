Quinta, 16 de Outubro de 2025
17°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova prioridade para mulher chefe de família em linhas de crédito da agricultura familiar

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
16/10/2025 às 12h28

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 2291/22 , que prioriza a mulher chefe de família no acesso a linhas de crédito e mecanismos para comercialização de produtos da agricultura familiar.

Os parlamentares acolheram o parecer da relatora , deputada Erika Hilton (Psol-SP), pela aprovação do texto. “A proposta busca enfrentar as desigualdades no acesso às linhas de créditos, garantir a autonomia econômica da mulher chefe de família, incentivar a produção de alimentos e o trabalho digno no campo”, afirmou.

A proposta altera a Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais . Assim, a taxa de juros das linhas de crédito destinadas à mulher chefe de família deverá ser inferior àquela para os demais agricultores familiares.

Ainda segundo o texto, regulamentação posterior deverá definir os parâmetros para o enquadramento como mulher chefe de família nos benefícios previstos.

Agricultura familiar
Atualmente, a Lei 11.326/06 define como agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que, entre outros pontos, não detém, a qualquer título, área maior do que quatro módulos fiscais, utiliza predominantemente mão de obra da própria família e obtém renda com as atividades econômicas na propriedade.

“É fundamental reconhecer a desigualdade entre homens e mulheres do campo. Assim, será possível pensar em políticas públicas que auxiliem essas mulheres a gerar renda”, defendeu a ex-deputada Rejane Dias (PI), autora da proposta.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 42 minutos

Comissão aprova privacidade do usuário como padrão em navegadores e aplicativos de internet

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 42 minutos

CPMI do INSS rejeita convocação de Frei Chico, irmão de Lula

Acordo de líderes retirou pedido de quebra de sigilo de Carlos Lupi, ex-ministro

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão aprova projeto que cria programa de capacitação digital para pessoas idosas

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 DepositPhotos
Câmara Há 2 horas

Comissão debate projeto que proíbe uso de ferramentas de precificação dinâmica

Esses programas mudam os preços automaticamente conforme a demanda; eles usam inteligência artificial para definir o melhor preço em tempo real

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 17° Máx. 21°
21° Sensação
2.06 km/h Vento
96% Umidade
100% (44.09mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
20° 11°
Domingo
20°
Segunda
22°
Terça
23°
Últimas notícias
Senado Federal Há 31 segundos

Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil
Tecnologia Há 15 minutos

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias
Educação Há 15 minutos

Candidato pode consultar local de Prova Nacional Docente
Justiça Há 15 minutos

Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,10%
Euro
R$ 6,37 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,26%
Bitcoin
R$ 625,517,98 -2,21%
Ibovespa
142,224,22 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias