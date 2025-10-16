Política de combate a drogas é tema de audiência na próxima semana

A Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial da Câmara dos Deputados realizará, na próxima terça-feira (21), audiência pública sobre a política do governo federal de combate a drogas.

O debate foi solicitado pelo deputado Otoni de Paula (MDB-RJ) e será realizado às 10 horas, em plenário a ser definido.

O objetivo da reunião é discutir:

medidas de combate ao tráfico de drogas e às organizações criminosas; e

estratégias de prevenção ao uso de drogas.

Políticas amplas

Otoni de Paula afirma que o tema envolve toda a sociedade e requer políticas amplas, que aliem repressão ao crime com ações de inclusão social para reduzir vulnerabilidades.

“Precisamos de políticas com abrangência, capazes de combater com eficácia essa praga, ampliando campanhas de esclarecimento a crianças e jovens sobre os perigos das drogas.”