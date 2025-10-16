Quinta, 16 de Outubro de 2025
17°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hugo Motta rebate críticas e diz que Congresso vota matérias importantes, mesmo com polarização

Motta reclama de exageros nas ações judiciais contra deputados e defende acordos para votar o orçamento e a revisão das penas dos réus do 8 de janeiro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
16/10/2025 às 11h08
Hugo Motta rebate críticas e diz que Congresso vota matérias importantes, mesmo com polarização
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), rebateu as críticas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o "baixo nível" do Congresso. "O presidente, quando se dirigiu a essa questão do Congresso, eu penso que ele quis fazer uma crítica mais à extrema direita", disse ele, em entrevista nesta quarta-feira (15) à Globonews.

"Foi esse o Congresso que aprovou quase praticamente tudo que o governo enviou. Claro, modificando, mas foi um Congresso que esteve ao lado principalmente da agenda econômica do governo", afirmou Motta. A crítica de Lula foi feita em evento relativo ao Dia do Professor, no Rio – do qual o próprio Motta participou.

Votações com polarização
Hugo Motta reforçou que a Câmara tem votado matérias importantes, mesmo com a polarização causada pela proximidade das eleições de 2026, e com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro foi condenado no mês passado por golpe de Estado e outros crimes.

"Eu encaro isso com muita tranquilidade, de quem tem a certeza de que tem procurado, nesse mar revolto, manter o barco navegando e atravessando essa tempestade", disse.

Motta voltou a afirmar que, apesar de tudo, a Câmara tem conseguido votar matérias importantes. "Tem conseguido entrar em agendas que, muitas das vezes, não têm tanta repercussão, mas dialogam diretamente com a sociedade, como a pauta da segurança pública e da educação."

Relação com o Planalto
Motta disse que é preciso equilibrar e blindar a relação do Congresso com o Executivo. "Eu tenho que ter a responsabilidade de colocar o Legislativo onde ele tem de estar, colaborando com as agendas importantes para o País.

"Para isso, o presidente [Lula] precisa de certa forma acertar um pouco os ponteiros da governabilidade com os partidos políticos, principalmente os partidos de centro, para que com isso as matérias possam fluir com mais tranquilidade."

Atrasos no orçamento
A execução orçamentária, segundo Motta, também tem prejudicado a relação entre o governo e os deputados por causa do atraso provocado por decisões do STF no ano passado e por ameaças de cortes e emendas para 2026.

"Milhares de municípios dependem dessas emendas para ter acesso a serviços essenciais, como saúde. Estou falando da minha base, do interior da Paraíba. Os meus prefeitos não param de me ligar, porque os serviços são contratados já esperando essas emendas", explicou Motta. "Se isso [a cobrança] está acontecendo comigo, que sou o presidente, com certeza acontece com a grande maioria da Casa", disse.

Motta quer alinhar com o Executivo uma forma de preservar o Orçamento do próximo ano, "para que, não só as emendas, mas também todas as políticas públicas do governo que estão na peça orçamentária, possam ser efetivadas em 2026".

Exageros
O presidente da Câmara também avaliou que a polarização tem levado a exageros em ações penais contra deputados.

"A gente tem visto constantemente deputados respondendo a ações penais por crimes de opinião e falas na tribuna, muitas vezes colocando a imunidade parlamentar em xeque", afirmou Motta. "Tem mais de 30 deputados com ações de vários tipos. É sagrado para o parlamentar o direito de parlar, de falar."

Eduardo Bolsonaro
Hugo Motta também comentou o processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que atualmente mora nos Estados Unidos. "É incompatível o exercício do mandato parlamentar sem a presença no País", reafirmou Hugo Motta.

Eduardo Bolsonaro é acusado pelo PT de influenciar autoridades dos Estados Unidos para impor sanções contra integrantes do STF envolvidos na condenação de seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Eduardo Bolsonaro está levando falta nas sessões. "Nós daremos a ele o tratamento regimental que qualquer parlamentar teria, sem nenhum privilégio e sem também nenhum prejuízo. Atingindo um número de faltas, penso que deverá haver um questionamento sobre o mandato", disse Motta.

8 de janeiro
Hugo Motta defendeu ainda que a Câmara e o Senado trabalhem juntos no projeto que pode reduzir as penas de condenados pelos atos de 8 de janeiro de 2023. "É preciso que esse texto seja construído a quatro mãos, também com a participação do Senado."

Ele quer evitar que a Câmara aprove uma proposta e que, depois, o Senado decida não analisá-la, como aconteceu no episódio da PEC das Prerrogativas do mandato parlamentar. "Devemos trabalhar sempre por essa boa convivência entre os poderes Judiciário, Legislativo e Executivo. A ideia desse projeto é justamente nesse sentido."

Mentores e manifestantes
O presidente da Câmara defendeu tratamento diferente para quem planejou o golpe de Estado e para os manifestantes de 8 de janeiro.

"Tinha, sim, pessoas que queriam dar o golpe. Agora, dizer que todas aquelas pessoas estavam ali organizadas para dar um golpe, eu acho que há um certo exagero nisso. Por isso, defendo o projeto de lei que possa fazer uma revisão [nas penas]."

Jair Bolsonaro
Motta ponderou ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro estava fora do País no dia das manifestações. "Ele foi embora do País, ele não estava aqui tramando. Não tem como você dar um golpe estando em outro país", disse Motta.

"Acho que o papel [de Jair Bolsonaro] foi muito mais de conivência do que de atuação. É importante que isso fique bem explicado, para que, no final, não se cometa injustiça com ninguém."

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Câmara Há 24 minutos

Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 40 minutos

Comissão aprova privacidade do usuário como padrão em navegadores e aplicativos de internet

Projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados
Câmara Há 40 minutos

CPMI do INSS rejeita convocação de Frei Chico, irmão de Lula

Acordo de líderes retirou pedido de quebra de sigilo de Carlos Lupi, ex-ministro

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova projeto que cria programa de capacitação digital para pessoas idosas

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 DepositPhotos
Câmara Há 2 horas

Comissão debate projeto que proíbe uso de ferramentas de precificação dinâmica

Esses programas mudam os preços automaticamente conforme a demanda; eles usam inteligência artificial para definir o melhor preço em tempo real

Tenente Portela, RS
20°
Chuvas esparsas
Mín. 17° Máx. 21°
21° Sensação
2.06 km/h Vento
96% Umidade
100% (44.09mm) Chance chuva
05h57 Nascer do sol
18h43 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
20° 11°
Domingo
20°
Segunda
22°
Terça
23°
Últimas notícias
Senado Federal Há 31 segundos

Juristas divergem sobre inclusão do direito digital no Código Civil
Tecnologia Há 15 minutos

IA é aplicada por healthtechs para suporte a famílias
Câmara Há 15 minutos

Comissão aprova prioridade para gestantes e lactantes no acesso a vacinas durante epidemias
Educação Há 15 minutos

Candidato pode consultar local de Prova Nacional Docente
Justiça Há 15 minutos

Barroso recebe alta médica após ser internado em Brasília

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,10%
Euro
R$ 6,37 +0,27%
Peso Argentino
R$ 0,00 -5,26%
Bitcoin
R$ 625,517,98 -2,21%
Ibovespa
142,224,22 pts -0.27%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias