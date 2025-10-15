Câmara analisa pedido de suspensão de ação penal contra deputado Gustavo Gayer; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia e analisa agora um pedido do PL para suspender ação penal contra o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) no Supremo Tribunal Federal (STF).

O Plenário deve votar parecer da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, que aprovou o pedido na quarta-feira (8).

O pedido de suspensão de ação penal (SAP 2) foi relatado pelo deputado Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR).

Gayer é acusado de injúria, calúnia e difamação em ação movida pelo senador Vanderlan Cardoso (GO), atualmente licenciado do mandato, após vídeo publicado pelo deputado federal no Instagram em fevereiro de 2023.

Inconformado com o resultado da eleição da Mesa do Senado, Gayer fez diversas críticas (consideradas ofensivas) a Vanderlan e ao STF.

Votação

Segundo o procedimento, não caberá fase de discussão da matéria. A votação já começou. Para ser aprovada a suspensão, são necessários 257 votos favoráveis.

