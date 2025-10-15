Quinta, 16 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Atleta-estudante da UFPR compete nos JUBs por bicampeonato no karatê

Emily Amorim, de 20 anos, teve trajetória transformada pelo esporte

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
15/10/2025 às 18h59

Emilly Amorim tem apenas 20 anos, mas já tem certeza de que o karatê vai fazer parte da vida dela pra sempre. Estudante do sexto período de educação física da Universidade Federal do Paraná (UFPR), ela disputa os Jogos Universitários Brasileiros (JUBs), em Natal, e competirá na categoria até 50 quilos nesta quinta-feira (16). Pela terceira vez ela participa dos JUBs e seu objetivo principal, além da medalha dourada, é ganhar um boneco do mascote da competição, o Joca, que está sendo entregue aos vencedores nesta edição. Emilly já conquistou uma medalha de bronze e uma de ouro nos JUBs, mas ainda não tem um Joca.

“Estou bastante animada, esse ano está bem mais difícil. No ano passado foram três lutas, este ano vou ter que fazer cinco, mas a minha expectativa ainda é alta: quero levar um Joca pra casa”, planeja a estudante.

O karatê entrou na vida da Emilly quando ela tinha apenas 5 anos, depois de ver o filme de animação “Kung Fu Panda” e começar a imitar as personagens pela casa. Os pais matricularam ela num projeto social no interior do Paraná e a partir daí, a Emilly nunca mais foi a mesma. “O karatê foi a base de tudo, eu aprendi respeito, saber competir, que é muito importante pra uma criança, então o karatê me moldou, eu não sei o que é que seria de mim nem da minha personalidade sem o karatê”, revela.

Com o esporte, Emilly realizou alguns sonhos. Um deles, representar o Brasil internacionalmente.

“Eu entrei na seleção brasileira com 16 anos, inclusive foi minha primeira viagem internacional sozinha, e os meus pais ficaram com muito medo. A seleção brasileira foi a conquista mais importante que eu tive, tanto pra mim, quanto pra minha família”.

Para o futuro, Emilly tem muitos planos, todos com o karatê no meio. “Eu quero me formar no ano que vem, já entrar num projeto de pós-graduação, e iniciar a licenciatura. Quero continuar lutando, que é o principal, com certeza. Vindo em Jubs, muitos e muitos anos” enumera. Isso tudo acompanhado de uma rotina incansável de treinos e estudos, além do trabalho. Tudo bem organizado. “Eu arrumo a minha rotina por semestres, porque na faculdade não é a gente que escolhe os nossos horários. Quando saem os horários, eu me organizo para treinar, trabalhar e estudar todos os dias, sem falta, mas pelo menos no domingo eu consigo ficar de boa”, explica.

O trabalho da Emilly também envolve o karatê. Ela atua em um projeto de iniciação esportiva de crianças neurodivergentes.

“Eu trabalho com cross training , cross kids e com karatê também. Eu tive uma experiência muito boa com uma criança neurodivergente com o karatê e eu me apaixonei. Então comecei a fazer cursos, entender melhor como lidar com crianças assim, como ajudá-las a se desenvolver melhor”, revela Emily, que também planeja continuar trabalhando nessa área.

De todas coisas que o karatê trouxe pra Emilly, a mais marcante foi a persistência.

“Eu pratico desde meus cinco anos e o meu sonho desde sempre era entrar na seleção brasileira e todos os anos eu ficava em segundo lugar. Você tem que ganhar de todo mundo da sua categoria para entrar na seleção, e eu ficava em segundo. Eu chorava, mas aprendi. O meu sensei me ensinou: se você continuar tentando, uma hora vai dar certo. “E isso eu levei pra tudo na minha vida. Persistência. Não parar só porque eu caí. Levanta, vamos continuar. Se cair de novo, levanta de novo”, concluiu.

* Verônica Dalcanal viajou a Natal à convite da Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Copa América de futebol PC: Brasil fecha 1ª fase com 8 a 0 sobre Chile

Seleção brasileira disputa semifinais contra a Argentina
Esportes Há 4 horas

Mundial de 2027 será o melhor de todos os tempos, diz diretora da Fifa

Jill Elis participa de encontro no Rio de Janeiro até esta quinta (16)

 -
Esporte e lazer Há 5 horas

Governo do Estado investirá R$ 6 milhões em espaços de esporte e lazer em Novo Hamburgo

O governo do Estado anunciou, na terça-feira (15/10), um investimento de mais de R$ 6 milhões na área de esporte e lazer no município de Novo Hambu...
Esportes Há 7 horas

Hugo Calderano e Bruna Takahashi são campeões do Pan-Americano nos EUA

A partir das 18h, mesatenistas também decidirão os títulos de simples

 AM Paradesporto
Esportes Há 13 horas

Atletas de Minas Gerais se destacam na Regional Leste de Paralímpica 2025

Evento foi realizado entre os dias 11 e 14 de setembro, no Rio de Janeiro, e contou com a participação de jovens atletas formados pela AM Paradesporto

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
0.91 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Terça
° °
Últimas notícias
Assistência Social Há 2 horas

Municípios da Região Celeiro são contemplados pelos programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa
ERCO Há 2 horas

Frederico Westphalen sediou o 15º Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil
Saúde Há 3 horas

Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,03%
Euro
R$ 6,35 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 644,252,51 +0,64%
Ibovespa
142,603,66 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6853 (15/10/25)
07
09
48
54
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3513 (15/10/25)
03
04
05
06
07
11
13
14
15
16
18
20
22
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2836 (15/10/25)
15
20
24
26
27
46
47
50
51
54
55
56
58
59
66
82
85
88
90
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2873 (15/10/25)
11
19
25
26
29
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias