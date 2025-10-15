Quarta, 15 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto cria programa para diminuir a inadimplência entre professores

O Desenrola Professores é destinado aos profissionais inadimplentes com dívidas de até R$ 30 mil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
15/10/2025 às 13h19
Projeto cria programa para diminuir a inadimplência entre professores
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei 966/25 cria o programa de renegociação de dívidas para professores com renda de até R$ 10 mil mensais. O Desenrola Professores é destinado a profissionais inadimplentes há mais de 90 dias e com dívidas de até R$ 30 mil. O texto está em análise na Câmara dos Deputados.

A proposta estabelece que a taxa de juros cobrada nas operações de crédito realizadas no âmbito do programa será de até 1,2%. Os credores poderão estipular prazo para quitação da dívida em, no mínimo, dois meses e, no máximo, 60 meses.

Pelo texto, o nome dos professores devem ser removidos do cadastro de inadimplentes em até 5 dias a partir da quitação da primeira parcela da renegociação.

As operações do Desenrola Professores serão garantidas pelo Fundo de Garantia
de Operações (FGO), com o limite de R$ 2 bilhões.

"Dessa forma, haverá efetivo incentivo para retirar nossos professores da situação de inadimplência e reincorporá-los ao ciclo econômico, concedendo-lhes o alívio necessário para que desempenhem, com mais tranquilidade, sua função", defendeu a autora, deputada Juliana Cardoso (PT-SP).

Próximos passos
A proposta, que tramita em caráter conclusivo, será analisada pelas comissões de Educação; Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil

“Câmara pelo Brasil” foi criado em julho pelo presidente Hugo Motta

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Câmara analisa pedido de suspensão de ação penal contra deputado Gustavo Gayer; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia e analisa agora um pedido do PL para suspender ação penal contra o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) no ...

 Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Setor de transporte critica nova metodologia de rastreamento de agrotóxicos do governo federal

Segundo eles, o sistema aumentará custos e foi definido sem diálogo com o setor; Ministério da Agricultura defende integração de dados e segurança

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Governo projeta primeiro decreto regulatório de eólicas em alto-mar para 2026

Tema foi debatido em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Pré-COP30 em Brasília reforça compromisso global por combustíveis sustentáveis

Câmara dos Deputados acompanha preparativos da COP30

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
0.91 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Últimas notícias
Assistência Social Há 2 horas

Municípios da Região Celeiro são contemplados pelos programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa
ERCO Há 2 horas

Frederico Westphalen sediou o 15º Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil
Saúde Há 3 horas

Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,03%
Euro
R$ 6,35 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,498,33 +0,52%
Ibovespa
142,603,66 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6852 (14/10/25)
24
46
50
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3512 (14/10/25)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
17
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias