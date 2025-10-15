Quarta, 15 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão de Constituição e Justiça aprova dedução no Imposto de Renda de gastos com remédios para autismo

Projeto de lei ainda será analisado pelo Senado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
15/10/2025 às 11h59
Comissão de Constituição e Justiça aprova dedução no Imposto de Renda de gastos com remédios para autismo
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou, em caráter conclusivo, projeto de lei que permite a dedução do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) dos valores gastos com medicamentos de uso contínuo ou de alto custo utilizados no tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Conforme a proposta, a dedução será válida por cinco anos e estará condicionada à apresentação de receita médica e de nota fiscal em nome do contribuinte. O texto seguirá para análise do Senado, salvo se houver recurso para análise do Plenário.

Por recomendação do relator, deputado Marangoni (União-SP), após ajustes na redação foi aprovada a versão da Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência para o Projeto de Lei 1939/23 , do deputado Júnior Mano (PSB-CE).

“A proposta não apenas corrige desequilíbrio tributário, mas também concretiza compromissos constitucionais, internacionais e infraconstitucionais de proteção às pessoas com deficiência”, comentou Marangoni no parecer aprovado .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil

“Câmara pelo Brasil” foi criado em julho pelo presidente Hugo Motta

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Câmara analisa pedido de suspensão de ação penal contra deputado Gustavo Gayer; acompanhe

A Câmara dos Deputados começou a Ordem do Dia e analisa agora um pedido do PL para suspender ação penal contra o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) no ...

 Pablo Valadares / Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Setor de transporte critica nova metodologia de rastreamento de agrotóxicos do governo federal

Segundo eles, o sistema aumentará custos e foi definido sem diálogo com o setor; Ministério da Agricultura defende integração de dados e segurança

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Governo projeta primeiro decreto regulatório de eólicas em alto-mar para 2026

Tema foi debatido em audiência pública na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira

 Renato Araújo/Câmara dos Deputados
Câmara Há 4 horas

Pré-COP30 em Brasília reforça compromisso global por combustíveis sustentáveis

Câmara dos Deputados acompanha preparativos da COP30

Tenente Portela, RS
22°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 29°
22° Sensação
0.91 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Últimas notícias
Assistência Social Há 2 horas

Municípios da Região Celeiro são contemplados pelos programas Avançar Mais SUAS e Centro Dia para Pessoa Idosa
ERCO Há 2 horas

Frederico Westphalen sediou o 15º Encontro de Controle e Orientação do TCE-RS
Câmara Há 3 horas

Deputado detalha plano para aproximar a Câmara dos cidadãos em todo o Brasil
Saúde Há 3 horas

Governo acerta com empresa chinesa para produção de insulina no Brasil
Justiça Há 3 horas

Ex-subsecretário condenado pela máfia do ISS em SP é preso na Bahia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,03%
Euro
R$ 6,35 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,498,33 +0,52%
Ibovespa
142,603,66 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6852 (14/10/25)
24
46
50
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3512 (14/10/25)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
17
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias