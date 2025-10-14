Quarta, 15 de Outubro de 2025
Jovem conta com torcida da família e garante prata nos Jubs

Péricles Souza ficou em segundo no kata individual do caratê

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/10/2025 às 19h43

Os mais de 1.500 quilômetros que separam Belém (Pará) de Natal (Rio Grande do Norte) não foram obstáculo para a família do carateca Péricles Souza Sobrinho, de 18 anos. O estudante do segundo período de nutrição da Unama trouxe a torcida de casa para sua estreia nos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) e deu certo. Péricles começou a competição ganhando a prata no kata individual e ainda vai disputar outra medalha no kumite na categoria até 67 quilos. “Claro que o primeiro lugar é o que a gente sempre quer, mas eu estou muito feliz com o resultado. Eu admito que eu dei o melhor, na final foi uma disputa de medalha muito boa”, declarou.

Presente na torcida, a mãe do atleta, Renata Siqueira Mendes, foi uma das grandes incentivadoras no início. Péricles confessa que quando começou, aos 7 anos, não gostava tanto, mas a mãe o obrigava a ir: “Eu não gostava até fazer a minha primeira competição, e eu perdi a minha primeira competição. Eu falei: eu quero ganhar! E estou até hoje competindo”.

Na percepção de Renata, valeu a pena insistir na modalidade: “Ele sempre foi um menino muito elétrico. O caratê foi uma forma de trabalhar a concentração dele. E deu certo, porque, além da concentração, veio a questão da disciplina e da organização, o que é muito importante para o crescimento dele”.

Após a medalha conquistada, agora todas as atenções do atleta e da família estão voltadas para a disputa do kumite até 67 quilos, na próxima quinta-feira (16). Enquanto o kata é a exibição dos golpes do karatê, contra oponentes imaginários, no kumite dois karatecas de enfrentam. Segundo Péricles, as duas disputas são completamente diferentes: “Querendo ou não o kata é uma luta imaginária, tudo depende de ti, não que o kumite não dependa, mas no kumite você às vezes pode ganhar por um erro do adversário, quem for mais rápido, o juiz decide normalmente”.

Independente da conquista de uma segunda medalha, a experiência já foi bem positiva para Péricles. Tanto que ele planeja participar de outras edições dos Jubs. “Estou gostando muito, tudo é muito organizado, as pessoas são muito receptivas, todo mundo é muito alegre, a estrutura é sem comentários, nível mundial, estou muito satisfeito”, afirmou.

“Eu pretendo seguir carreira competindo, porque hoje em dia é o que amo fazer. Então todo ano eu pretendo vir para o Jubs até me formar”, planeja Péricles. E a torcida em casa o segue apoiando.

