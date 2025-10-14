Quarta, 15 de Outubro de 2025
Psicóloga alerta sobre desinformação ligada ao autismo

Especialista da Versania aponta que narrativas equivocadas contra a ciência reforçam estigmas e aumentam a culpa injusta sobre as mães

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
14/10/2025 às 16h49
Psicóloga alerta sobre desinformação ligada ao autismo
Imagem: Freepik.com

A relação entre o uso de paracetamol na gestação e o risco de autismo em crianças voltou a ganhar notoriedade na imprensa. Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levantou essa hipótese em declarações públicas e reacendeu debates e preocupações entre gestantes e famílias.

De acordo com a psicóloga Daniela Landim, coordenadora da Versania Cuidado Infantil, em São Paulo, os estudos existentes até o momento apresentam limitações importantes, pois são pesquisas com amostras restritas, que indicam apenas correlação, mas não causalidade. "Ou seja, não é possível afirmar que o uso do medicamento provoque autismo", ressalta.

Segundo a especialista em autismo, o que os achados sugerem, na verdade, é que fatores associados ao motivo pelo qual a gestante utiliza o paracetamol, como infecções ou outras condições de saúde, somados a fatores genéticos, podem estar mais relacionados ao risco, e não o medicamento em si. "Há estudos com gêmeos e irmãos que reforçam esse componente genético. Em gestações diferentes, com ou sem uso do remédio, os dois filhos apresentaram taxas similares de diagnóstico, apontando a influência genética como um componente determinante", explica.

Na avaliação de Daniela, o discurso de que o uso de medicamentos seria a causa do autismo retoma estigmas antigos e prejudiciais, como a ideia ultrapassada das "mães geladeiras", acusadas no passado de não oferecer afeto aos filhos ou, mais recentemente, as falsas associações entre vacinas e autismo, já amplamente refutadas pela ciência. "Esse tipo de narrativa, além de incorreta, recai injustamente sobre as mães, alimentando culpas infundadas", ressalta.

Segundo a psicóloga, o que se sabe até hoje é que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento de origem multifatorial, com forte influência genética e hereditária. "Ao contrário de outras condições, como a síndrome de Down, em que há a identificação clara de um cromossomo extra, ainda não há um gene específico responsável pelo transtorno do espectro autista".

Daniela reforça que o diagnóstico é essencialmente clínico, baseado na observação de comportamentos e desenvolvimento, já que não existem exames laboratoriais que confirmem o autismo. "Embora ainda haja muitas lacunas a serem preenchidas pelas pesquisas, está comprovado que o transtorno não tem cura, mas pode ser identificado precocemente e acompanhado com terapias que favorecem o desenvolvimento e a qualidade de vida", afirma.

A psicóloga destaca também que pesquisas recentes indicam uma relação genética importante. Segundo ela, a probabilidade de diagnóstico aumenta quando há outros casos na família, sobretudo entre gêmeos e em filhos homens. "No entanto, é fundamental diferenciar fatores genéticos de fatores hereditários. Um indivíduo pode carregar genes associados ao autismo sem, necessariamente, apresentar o transtorno, mas ainda assim transmitir essa predisposição a futuras gerações", enfatiza.

A divulgação de informações incorretas sobre as causas do autismo, como a associação a vacinas ou medicamentos, é preocupante, segundo Daniela. "Além de reforçar culpas infundadas às mães, esse tipo de discurso pode gerar riscos práticos, como a recusa de tratamentos seguros durante a gestação. O exemplo do paracetamol é emblemático: trata-se de um dos poucos medicamentos indicados nesse período, e seu uso responsável é considerado seguro".

Estudos internacionais, como os do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, dos Estados Unidos (CDC), mostram que a prevalência de autismo passou de 1 caso em 150, no início dos anos 2000, para 1 em 31 atualmente. No Brasil, dados do Censo de 2022, divulgados em 2025, apontam a existência de 2,4 milhões de pessoas com autismo, embora ainda não seja possível fazer comparações históricas nacionais.

