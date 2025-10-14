Quarta, 15 de Outubro de 2025
12°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Tênis de mesa: Brasil bate anfitrão EUA e vai à final de Pan-Americano

Hugo Calderano e Bruna Takahashi decidem título às 20h30 desta terça

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
14/10/2025 às 16h33

Os mesatenistas brasileiros Hugo Calderano, número 3 do mundo, e Bruna Takahashi (19ª no ranking feminino) venceram os donos da casa de virada e vão disputar a final de duplas mistas do Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa, em Rock Hill, na Carolina do Norte (Estados Unidos). A disputa do título inédito será às 20h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (14) contra a parceria de Steven Moreno de Brianna Burgos (Porto Rico).

No início desta tarde, terceiro dia de competições, Calderano e Takahashi começaram atrás no placar contra os norte-americanos Jishan Liang e Jessica Reyes, mas logo se recuperaram e asseguraram a classificação por 3 sets a 2 (parciais de 9/11, 11/7, 11/6, 10/12 e 11-5), em pouco mais de 36 minutos de partida. Esta é a segunda vez que a dupla brasileira, apelidada de Calderashi, avança à decisão: no ano passado, ele tropeçaram na final para os compatriotas Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro.

Na atual temporada do circuito mundial, a parceria Calderash somou dois títulos – WTT Contender Buenos Aires e WTT Star Conteder Foz do Iguaçu – e foi vice no WTT Contender de Liubliana (Eslovênia). Ca

[Post Instagram]

Na disputa da chave de simples, dois mesatenistas do país se despediram da competição nas quartas de final. Leonardo Kenzo Iizuka foi superado por 4 sets a 2 pelo argentino Horacio Cifuentes e Felipe Hideki Doti Arado foi eliminado pelo chileno Nicolás Burgos, após derrota de 4 sets a 0.

O Pan-Americano vai até 19 de outubro. A delegação brasileira conta com oito atletas em Rock Hill (metade em cada gênero).

Programação desta terça (14)

17:30 – Bruna Takahashi x Jessica Reyes Lai (USA) – quartas de final – simples feminino;

18:15 – Hugo Calderano x Sid Naresh (USA) – quartas de final – simples masculino;

19:30 – Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro x Rogelio Castro (MEX)/Marcos Madrid (MEX) – semifinais – duplas masculinas.

20:30 – Hugo Calderano e Bruna Takahashi x Steven Moreno (PUR)/Brianna Burgos (PUR) - final - duplas mistas

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 9 horas

Jovem conta com torcida da família e garante prata nos Jubs

Péricles Souza ficou em segundo no kata individual do caratê
Esportes Há 17 horas

Brasil amarga derrota histórica para o Japão em amistoso em Tóquio

Seleção faz 2 a 0 na etapa inicial, mas leva virada no segundo tempo
Esportes Há 1 dia

Nadador de Recife tenta aumentar coleção de ouros nos Jubs

Júlio Cesar Gomes Santana já tem seis conquistas na classe S9
Esportes Há 1 dia

Ancelotti diz que seleção brasileira ainda está aberta a experiências

Brasil enfrenta o Japão na próxima terça-feira (14) a partir das 7h30

 Competição reuniu mais de 300 atletas de 27 clubes em evento realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas na capital carioca -Foto: Ascom SEL
Esporte e lazer Há 1 dia

Com investimento do Estado, remadores de projeto gaúcho conquistam 16 medalhas no Campeonato Brasileiro de Barcos Longos

Em um momento histórico para o remo do Rio Grande do Sul, oito atletas brilharam no Campeonato Brasileiro de Barcos Longos, que terminou no domingo...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 29°
12° Sensação
1.92 km/h Vento
82% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h58 Nascer do sol
18h42 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
19° 16°
Sábado
22° 15°
Domingo
20°
Segunda
22° 10°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que cria o Dia Nacional da Proteção de Dados
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova adesão do Brasil a convênio do Fundo Multilateral de Investimentos do BID
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que prevê ação de psicólogos para melhorar relações interpessoais nas escolas
Vice-governador Há 4 horas

Gabriel Souza destaca potencial de inovação do Rio Grande do Sul na abertura da 34ª Mercopar
Câmara Há 7 horas

Projeto abre crédito suplementar para diversos órgãos do governo

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,47 -0,32%
Euro
R$ 6,34 -0,34%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 652,220,18 -0,38%
Ibovespa
141,682,98 pts -0.07%
Mega-Sena
Concurso 2927 (14/10/25)
11
27
34
55
56
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6852 (14/10/25)
24
46
50
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3512 (14/10/25)
01
02
03
04
05
06
09
12
13
14
15
17
19
20
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias