Tênis de mesa: Brasil bate anfitrão EUA e vai à final de Pan-Americano

Os mesatenistas brasileiros Hugo Calderano, número 3 do mundo, e Bruna Takahashi (19ª no ranking feminino) venceram os donos da casa de virada e vão disputar a final de duplas mistas do Campeonato Pan-Americano de tênis de mesa, em Rock Hill, na Carolina do Norte (Estados Unidos). A disputa do título inédito será às 20h30 (horário de Brasília) desta terça-feira (14) contra a parceria de Steven Moreno de Brianna Burgos (Porto Rico).

No início desta tarde, terceiro dia de competições, Calderano e Takahashi começaram atrás no placar contra os norte-americanos Jishan Liang e Jessica Reyes, mas logo se recuperaram e asseguraram a classificação por 3 sets a 2 (parciais de 9/11, 11/7, 11/6, 10/12 e 11-5), em pouco mais de 36 minutos de partida. Esta é a segunda vez que a dupla brasileira, apelidada de Calderashi, avança à decisão: no ano passado, ele tropeçaram na final para os compatriotas Giulia Takahashi e Guilherme Teodoro.

Na atual temporada do circuito mundial, a parceria Calderash somou dois títulos – WTT Contender Buenos Aires e WTT Star Conteder Foz do Iguaçu – e foi vice no WTT Contender de Liubliana (Eslovênia). Ca

Na disputa da chave de simples, dois mesatenistas do país se despediram da competição nas quartas de final. Leonardo Kenzo Iizuka foi superado por 4 sets a 2 pelo argentino Horacio Cifuentes e Felipe Hideki Doti Arado foi eliminado pelo chileno Nicolás Burgos, após derrota de 4 sets a 0.

O Pan-Americano vai até 19 de outubro. A delegação brasileira conta com oito atletas em Rock Hill (metade em cada gênero).

Programação desta terça (14)

17:30 – Bruna Takahashi x Jessica Reyes Lai (USA) – quartas de final – simples feminino;

18:15 – Hugo Calderano x Sid Naresh (USA) – quartas de final – simples masculino;

19:30 – Leonardo Iizuka e Guilherme Teodoro x Rogelio Castro (MEX)/Marcos Madrid (MEX) – semifinais – duplas masculinas.

20:30 – Hugo Calderano e Bruna Takahashi x Steven Moreno (PUR)/Brianna Burgos (PUR) - final - duplas mistas