Nadador de Recife tenta aumentar coleção de ouros nos Jubs

Júlio Cesar Gomes Santana já tem seis conquistas na classe S9

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
13/10/2025 às 20h33

Julio Cesar Gomes Santana tem 20 anos e participa pela segunda vez dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs), competindo em provas da natação da classe S9, para pessoas com deficiência. Na primeira foram cinco medalhas de ouro nas cinco provas que disputou. Na edição atual do evento esportivo, que está sendo realizada em Natal até o dia 18 de outubro, ele está competindo em três provas. Na primeira, os 50 metros costas, que foi disputada nesta segunda-feira (13), ele garantiu o lugar mais alto do pódio.

“Durante todo o ano de 2025 eu estou treinando bastante. O meu foco agora é para o campeonato absoluto brasileiro. Então aqui eu uso para ganhar ritmo de prova, de competição, para avaliar como é que estou”, declarou Julio Cesar. O jovem cursa o segundo período de educação física na Uninassau do Recife e diz que a rotina de treinos e estudo é muito corrida: “Os treinos estão sendo mais intensos, mas está dando para conciliar”.

Julio Cesar começou a nadar em 2019 e, em apenas seis anos de dedicação ao esporte, coleciona conquistas nas piscinas. Ele foi campeão sub-20 com um ouro, duas pratas e um bronze. Em competições escolares já foi tricampeão e ganhou um ouro no mundial realizado na França. O sonho de Julio Cesar é conquistar uma medalha na próxima edição dos Jogos Paralímpicos, que será disputada em Los Angeles (Estados Unidos) no ano de 2028.

