Hugo Motta celebra cessar-fogo em Gaza e defende caminho para paz duradoura no Oriente Médio

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), manifestou nesta segunda-feira (13), em publicação em rede social, esperança de que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas e o retorno dos últimos reféns israelenses marquem o início de um caminho rumo à paz duradoura no Oriente Médio.

"O retorno dos últimos reféns do Hamas a seus lares em Israel e a assinatura do cessar-fogo no conflito na Faixa de Gaza devem ser celebrados por todos aqueles que desejam ver palestinos e israelenses vivendo em paz, segurança e prosperidade. Reconhecendo a complexidade da situação, tenho esperança de que os recentes acontecimentos abram os caminhos para uma paz sustentável e duradoura em todo o Oriente Médio", disse Motta.