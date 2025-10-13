Terça, 14 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Comissão aprova criação de política para melhorar manejo da água em áreas urbanas

Proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
13/10/2025 às 19h28
Comissão aprova criação de política para melhorar manejo da água em áreas urbanas
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que cria a Política Nacional de Gestão e Manejo Integrado de Águas Urbanas, abrangendo águas pluviais (chuva) e águas cinzas (saídas de chuveiros, lavatórios, tanques e máquinas de lavar roupa).

A política tem como objetivos:

  • reduzir o volume de água das chuvas que escoa sem controle;
  • incentivar o reúso das águas cinzas e industriais;
  • melhorar a qualidade e a quantidade de recursos hídricos;
  • controlar enchentes urbanas;
  • promover o uso racional da água.

Uma das principais inovações é que o reúso planejado das águas cinzas será considerado serviço ambiental, sujeito a pagamento como prevê a legislação.

Pela proposta, leis municipais definirão prazos e condições para a instalação de hidrômetros individualizados e de equipamentos que economizem água em áreas urbanas.

Quem deve cumprir
A obrigatoriedade de implantar medidas para melhorar a qualidade da água recai sobre:

  • empreendimentos que gerem impermeabilização do solo superior a mil m² ou localizados em municípios com mais de 100 mil habitantes, com histórico de enchentes ou que integrem regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;
  • projetos de regularização fundiária em áreas urbanas;
  • edifícios públicos em áreas urbanas;
  • indústrias (conforme regulamento); e
  • empresas responsáveis pelos serviços de saneamento básico.

Relator na comissão, o deputado Icaro de Valmir (PL-SE) recomendou a aprovação, com alterações, do substitutivo adotado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O texto aprovado aproveita trechos do Projeto de Lei 7818/14 , do deputado Geraldo Resende (PSDB-MS), e de outros 11 projetos apensados.

Exclusão de incentivos
Uma das mudanças do relator é a supressão de todos os instrumentos econômicos previstos, como linhas de crédito especiais e a redução de taxas de juros para condomínios e empreendimentos que adotassem sistemas de reúso de águas cinzas. O texto original previa que o BNDES destinasse pelo menos 1% de seu orçamento anual para financiar esses incentivos.

“Sobre os instrumentos econômicos, entendemos que eles não apresentam compatibilidade fiscal e orçamentária, de modo que estaríamos debatendo um projeto sem viabilidade de avançar na Comissão de Finanças e Tributação”, alertou Icaro de Valmir.

Entre outras alterações propostas pelo relator e aprovadas pela comissão está a que desobriga os responsáveis por empreendimentos de elaborarem o plano de manejo e drenagem das águas pluviais urbanas. “Entende-se que tal plano deveria ser elaborado pelo poder público municipal, no âmbito do plano diretor”, acrescentou o relator.

Também foi suprimido o conceito de "condomínio urbanístico" do texto da política, sendo substituído apenas por "condomínios".

Próximas etapas
A proposta será ainda analisada, em caráter conclusivo, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto deve ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Saiba mais sobre a tramitação de projetos de lei

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova regras para produção e comercialização de implante cirúrgico

Proposta segue para análise do Senado

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 8 horas

Comissão de Constituição e Justiça aprova repassar incentivo financeiro a agentes de saúde

Projeto de lei deve seguir para o Senado

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 9 horas

Hugo Motta celebra cessar-fogo em Gaza e defende caminho para paz duradoura no Oriente Médio

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), manifestou nesta segunda-feira (13), em publicação em rede social, esperança de...
Câmara Há 10 horas

Comissão que analisa medida provisória sobre subsídios da conta de luz promove audiência pública

A comissão mista que analisa a Medida Provisória 1304/25 promove, nesta terça-feira (14), audiência pública interativa para discutir medidas para c...
Câmara Há 10 horas

CCJ aprova títulos e novas datas nacionais de celebração

Entre os projetos aprovados está o que designa o açaí e o cupuaçu frutas nacionais

Tenente Portela, RS
11°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
11° Sensação
0.73 km/h Vento
96% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h59 Nascer do sol
18h41 Pôr do sol
Quarta
26° 13°
Quinta
22° 17°
Sexta
26° 17°
Sábado
20° 14°
Domingo
21°
Últimas notícias
Senado Federal Há 4 horas

CPMI vê falhas na atuação de Stefanutto; ex-presidente do INSS nega omissão
Geral Há 7 horas

Rio tem alerta de chuva, ventos e ressaca do mar nas próximas horas
Câmara Há 8 horas

Comissão aprova regras para produção e comercialização de implante cirúrgico
Câmara Há 8 horas

Comissão de Constituição e Justiça aprova repassar incentivo financeiro a agentes de saúde
Geral Há 8 horas

Chuvas e ventos causam estragos em diversos municípios paulistas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,45 -0,30%
Euro
R$ 6,31 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 646,046,17 -3,44%
Ibovespa
141,783,36 pts 0.78%
Mega-Sena
Concurso 2926 (11/10/25)
03
04
14
35
45
49
Ver detalhes
Quina
Concurso 6851 (13/10/25)
13
18
32
42
55
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3511 (13/10/25)
02
03
05
06
07
08
09
12
13
14
15
19
20
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2835 (13/10/25)
07
08
24
27
29
33
40
46
49
50
66
68
75
81
82
86
88
92
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2872 (13/10/25)
07
18
21
43
44
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias