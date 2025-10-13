Terça, 14 de Outubro de 2025
Com investimento do Estado, remadores de projeto gaúcho conquistam 16 medalhas no Campeonato Brasileiro de Barcos Longos

Em um momento histórico para o remo do Rio Grande do Sul, oito atletas brilharam no Campeonato Brasileiro de Barcos Longos, que terminou no domingo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
13/10/2025 às 18h23
Com investimento do Estado, remadores de projeto gaúcho conquistam 16 medalhas no Campeonato Brasileiro de Barcos Longos
Competição reuniu mais de 300 atletas de 27 clubes em evento realizado na Lagoa Rodrigo de Freitas na capital carioca -Foto: Ascom SEL

Em um momento histórico para o remo do Rio Grande do Sul, oito atletas brilharam no Campeonato Brasileiro de Barcos Longos, que terminou no domingo (12/10), na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro (RJ). Os competidores que representam o projeto Remar para o Futuro,bem como ex-integrantes atualmente vinculados a outros clubes,conquistaram 16 medalhas, sendo sete de ouro, uma de prata e oito de bronze.

O projetoRemar para o Futuro, criado em 2015 em Pelotas, quando o governador Eduardo Leite era prefeito da cidade, recebe investimento do governo do Estado por meio do Pró-Esporte RS , daSecretaria do Esporte e Lazer (SEL).

O desempenho dos atletasganha ainda mais relevância ao se aproximar a data de um ano do trágico acidente ocorrido na BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná , em 20 de outubro de 2024. O episódio vitimou oito integrantes do projeto, além do motorista da van que transportava a equipe. O grupo retornava de São Paulo, onde havia representado Pelotas no Campeonato Brasileiro de Remo Unificado, quando conquistaram sete medalhas.

“O Remar para o Futuro viveu uma tragédia que comoveu todo o Rio Grande do Sul. Os jovens que partiram seguirão sempre presentes em nossos corações. Cada conquista do projeto é, acima de tudo, uma homenagem à memória e ao legado que eles deixaram”, destaca o titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

No evento, que teve a participação de 27 clubes e de mais de 300 atletas de todo o país, os medalhistas do projeto que subiram ao pódio foram os seguintes:

  • Brenda Madruga: medalha de bronze no 2x Sub23, representando o Centro Português 1º de Dezembro, de Pelotas.
  • Robson Radmann: três medalhas de bronze, no 2x Sênior, 4x Sênior e no 4-Sub23, defendendo o Clube Náutico América, de Blumenau (SC).
  • Shaiana Ucker: medalha de prata no 4- Sub23 e de bronze 8+, do Grêmio Náutico União (GNU), de Porto Alegre.
  • Facundo Mezquita: duas medalhas de bronze, no 4- Sênior e no 8+ Sênior, representando o GNU.
  • Evelen Cardoso: medalha de bronze no 8+ Sênior, defendendo o GNU.
  • Mariana Macedo: três medalhas de ouro, no 4x Sênior, no 4- Sênior e no 8+ Sênior, representando o Clube de Regatas Flamengo (RJ).
  • Maria Fuhrmann: duas medalhas de ouro, no 4- Sub23 e no 8+ Sênior, representando o Clube de Regatas Flamengo.
  • Piedro Tuchtenhagen: duas medalhas de ouro, no 2x Sênior Leve e no 4x Sênior Leve, representando o Clube de Regatas Flamengo.

Para o coordenador geral do projeto, o professor Fabricio Boscolo, participar do evento foi muito significativo para o Remar, por diversos motivos. “O mais importante deles é que a tragédia que levou precocemente o nosso técnico Oguener Tissot e mais sete atletas, em 2024. Assim, respeitando o passado, trabalhando no presente e olhando para o futuro, seguimos nos esforçando para respeitar o legado conquistado por nossos tão queridos companheiros,” relata.

O Remar para o Futuro é um projeto interinstitucional desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), pela prefeitura de Pelotas e pelo Centro Português 1º de Dezembro, com apoio de patrocinadores locais e financiamento do Pró-Esporte RS. A iniciativa conta ainda com equipe técnica ampliada e suporte de profissionais das áreas de nutrição, saúde e fisioterapia.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

