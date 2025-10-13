Com investimento do Estado, remadores de projeto gaúcho conquistam 16 medalhas no Campeonato Brasileiro de Barcos Longos

Em um momento histórico para o remo do Rio Grande do Sul, oito atletas brilharam no Campeonato Brasileiro de Barcos Longos, que terminou no domingo (12/10), na Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro (RJ). Os competidores que representam o projeto Remar para o Futuro,bem como ex-integrantes atualmente vinculados a outros clubes,conquistaram 16 medalhas, sendo sete de ouro, uma de prata e oito de bronze.

O projetoRemar para o Futuro, criado em 2015 em Pelotas, quando o governador Eduardo Leite era prefeito da cidade, recebe investimento do governo do Estado por meio do Pró-Esporte RS , daSecretaria do Esporte e Lazer (SEL).

O desempenho dos atletasganha ainda mais relevância ao se aproximar a data de um ano do trágico acidente ocorrido na BR-376, em Guaratuba, litoral do Paraná , em 20 de outubro de 2024. O episódio vitimou oito integrantes do projeto, além do motorista da van que transportava a equipe. O grupo retornava de São Paulo, onde havia representado Pelotas no Campeonato Brasileiro de Remo Unificado, quando conquistaram sete medalhas.

“O Remar para o Futuro viveu uma tragédia que comoveu todo o Rio Grande do Sul. Os jovens que partiram seguirão sempre presentes em nossos corações. Cada conquista do projeto é, acima de tudo, uma homenagem à memória e ao legado que eles deixaram”, destaca o titular da SEL, Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral.

No evento, que teve a participação de 27 clubes e de mais de 300 atletas de todo o país, os medalhistas do projeto que subiram ao pódio foram os seguintes:

Brenda Madruga: medalha de bronze no 2x Sub23, representando o Centro Português 1º de Dezembro, de Pelotas.

Robson Radmann: três medalhas de bronze, no 2x Sênior, 4x Sênior e no 4-Sub23, defendendo o Clube Náutico América, de Blumenau (SC).

Shaiana Ucker: medalha de prata no 4- Sub23 e de bronze 8+, do Grêmio Náutico União (GNU), de Porto Alegre.

Facundo Mezquita: duas medalhas de bronze, no 4- Sênior e no 8+ Sênior, representando o GNU.

Evelen Cardoso: medalha de bronze no 8+ Sênior, defendendo o GNU.

Mariana Macedo: três medalhas de ouro, no 4x Sênior, no 4- Sênior e no 8+ Sênior, representando o Clube de Regatas Flamengo (RJ).

Maria Fuhrmann: duas medalhas de ouro, no 4- Sub23 e no 8+ Sênior, representando o Clube de Regatas Flamengo.

Piedro Tuchtenhagen: duas medalhas de ouro, no 2x Sênior Leve e no 4x Sênior Leve, representando o Clube de Regatas Flamengo.

Para o coordenador geral do projeto, o professor Fabricio Boscolo, participar do evento foi muito significativo para o Remar, por diversos motivos. “O mais importante deles é que a tragédia que levou precocemente o nosso técnico Oguener Tissot e mais sete atletas, em 2024. Assim, respeitando o passado, trabalhando no presente e olhando para o futuro, seguimos nos esforçando para respeitar o legado conquistado por nossos tão queridos companheiros,” relata.

O Remar para o Futuro é um projeto interinstitucional desenvolvido pela Universidade Federal de Pelotas (UFPel), pela prefeitura de Pelotas e pelo Centro Português 1º de Dezembro, com apoio de patrocinadores locais e financiamento do Pró-Esporte RS. A iniciativa conta ainda com equipe técnica ampliada e suporte de profissionais das áreas de nutrição, saúde e fisioterapia.