Sexta, 10 de Outubro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Jubs: com cadeiras vazias, campanha lembra vítimas de feminicídio

Ação é destaque no Dia Nacional de Combate à Violência contra a Mulher

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/10/2025 às 17h48

Os jovens que chegaram ao Boulevard dos Atletas dos Jogos Universitários Brasileiros (Jubs) nesta sexta-feira (10) se depararam com um novo cenário. Cadeiras vermelhas espalhadas pelo espaço exibiam a frase: “esta cadeira está vazia pois uma mulher que poderia estar estudando foi vítima de feminicídio”. Os objetos lembram o Dia Nacional de Combate à violência contra a Mulher e são mais uma das ações realizadas com estudantes e visitantes no principal ponto de encontro dos Jubs, o Boulevard dos Atletas, localizado no Centro de Convenções de Natal e que funcionará até o encerramento da competição, em 18 de outubro.

As cadeiras fazem parte de um projeto maior da Ser Educacional, empresa mantenedora das universidades Uninassau, Unama, Uninorte, Uni7, Unifal e UNG. O Programa Ser Mulher tem como objetivo alertar a comunidade acadêmica sobre o feminicídio. Para isso, espalhou cadeiras, como as que estão em exibição nos Jubs de Natal, nas salas de aula da empresa. Além da frase destacada, as cadeiras têm um QR Code que dá acesso a uma cartilha informativa sobre violência contra a mulher e os principais canais de denúncia.

Segundo a gerente de Governança Ambiental e Social da Ser Educacional, Adriane Mendes, trazer o projeto para o Jubs foi um gesto simbólico e necessário: “O esporte universitário é um espaço de vida, de sonho e de convivência, mas também é um espaço de reflexão e empatia. Essa cadeira vazia representa mulheres que não estão mais aqui por causa da violência de gênero, mas também simboliza o nosso compromisso de não nos silenciarmos diante dessa realidade”.

“O esporte é um lugar de diálogo, respeito e transformação, por isso reafirmamos que o esporte educa, acolhe e também salva vidas. Cada cadeira vazia é um convite à responsabilidade coletiva de ocupar o nosso lugar na luta pela vida das mulheres de nossa sociedade”, completa Adriane.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Além do projeto cadeira vazia, o Programa Ser Mulher realiza outras ações. Entre elas a oferta de bolsas de graduação digital para mulheres vítimas de violência doméstica, apoio psicológico e atendimento jurídico para as vítimas em clínicas-escolas de psicologia e nos núcleos de práticas jurídicas das unidades.

Também nesta sexta-feira foi entregue a primeira parte das doações de absorventes arrecadados pelos participantes dos Jubs. Segundo a coordenadora do CBDU Social, Elaine Morellato, foram 28.150 unidades entregues para três escolas de Natal. Porém, a campanha de arrecadação ainda vai continuar na próxima semana. “Além de receber, a gente faz chegar a quem mais precisa”, afirma. A segunda entrega de absorventes será realizada no dia 17 de outubro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

CBF sorteia confrontos das semifinais da Copa do Brasil Feminina

Clássico entre São Paulo e Palmeiras é o destaque
Esportes Há 4 horas

Ancelotti classifica goleada como bom início de trajetória para Copa

Seleção brasileira joga bem e supera a Coreia do Sul por 5 a 0

 Equipe gaúcha de judô nos Jogos Universitários Brasileiros -Foto: Divulgação/Fuge
Esporte e lazer Há 5 horas

Com investimento do Estado, delegações gaúchas conquistam 33 medalhas na primeira semana de jogos nacionais de base

As delegações gaúchas presentes nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) encerraram a primeira semana d...
Esportes Há 9 horas

Brasil mostra evolução sob comando de Ancelotti e goleia Coreia do Sul

Seleção volta a entrar em ação na próxima terça contra o Japão
Esportes Há 24 horas

Seleções do Brasil são convocadas para Mundial de ginástica artística

Evento internacional, 1º do ciclo olímpico, começa em 19 de outubro

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. 12° Máx. 26°
21° Sensação
1.98 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h03 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sábado
28° 14°
Domingo
19° 13°
Segunda
22° 12°
Terça
24° 10°
Quarta
29° 14°
Últimas notícias
Geral Há 20 minutos

País tem 29 casos confirmados de intoxicação por metanol, diz governo
Saúde Regional Há 39 minutos

Gestor do Hospital Santo Antônio cobra apoio direto do Estado
Educação Há 45 minutos

Secretaria da Educação realiza ações do Revisa Saeb para reforço em Matemática e Língua Portuguesa
Câmara Há 45 minutos

Comissão aprova permissão para pequena empresa ceder créditos a receber da administração pública
Geral Há 59 minutos

Defesa Civil emite alerta severo de temporal para capital paulista

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,50 +2,34%
Euro
R$ 6,39 +2,81%
Peso Argentino
R$ 0,00 +2,86%
Bitcoin
R$ 663,900,11 -6,22%
Ibovespa
140,680,34 pts -0.73%
Mega-Sena
Concurso 2925 (09/10/25)
07
09
12
13
24
27
Ver detalhes
Quina
Concurso 6848 (09/10/25)
31
32
34
45
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3508 (09/10/25)
01
03
04
05
06
08
11
13
14
16
17
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias