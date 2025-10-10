Sexta, 10 de Outubro de 2025
Com investimento do Estado, delegações gaúchas conquistam 33 medalhas na primeira semana de jogos nacionais de base

As delegações gaúchas presentes nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) encerraram a primeira semana d...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/10/2025 às 15h28
Equipe gaúcha de judô nos Jogos Universitários Brasileiros -Foto: Divulgação/Fuge

As delegações gaúchas presentes nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) e nos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) encerraram a primeira semana de competições nacionais com 33 medalhas, sendo 17 nos JEBs e 16 nos JUBs. Com o apoio do governo do Estado, que custeia passagens aéreas e uniformes, as competições escolares e de base já receberam R$ 20 milhões de investimento desde 2024.

Os JEBs ocorrem em Uberlândia, em Minas Gerais, e os JUBs em Natal, no Rio Grande do Norte. A participação em competições reforça o papel do esporte na formação de cidadãs e cidadãos focados e comprometidos, dentro e fora do esporte. Além disso, os resultados demonstram uma variedade de modalidades em que o Rio Grande do Sul compete, fruto da organização das seletivas e do investimento do governo na base esportiva do Estado.

O titular da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), Juliano Franczak, o Gaúcho da Geral, ressalta a importância de iniciativas na área. “Investir no esporte para os jovens vai muito além da busca por conquistas. É investir na formação, em valores que levamos para toda a vida. O governo, por meio da SEL, tem como prioridade fortalecer o esporte gaúcho, formando novos atletas e, acima de tudo, preparando cidadãos para o futuro”, destaca.

Nos JEBs, a natação foi o grande destaque desta primeira etapa do evento. Nessa modalidade, os atletas conquistaram 17 medalhas: seis ouros, cinco pratas e seis bronzes. Os JEBs são organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e incluem atletas/estudantes entre 12 e 14 anos.

Equipe gaúcha de natação nos Jogos Escolares Brasileiros -Foto: Divulgação/SEL
Equipe gaúcha de natação nos Jogos Escolares Brasileiros -Foto: Divulgação/SEL

Já nos JUBs, para atletas matriculados em instituições de Ensino Superior, foram as artes marciais que brilharam. No taekwondo, o Rio Grande do Sul conquistou seis medalhas: um ouro, duas pratas e três bronzes. No judô, mais pódios para os representantes do Estado, dez no total. Quatro subiram ao lugar mais alto, conquistando o ouro, enquanto um trouxe a prata e cinco, o bronze. O encerramento será no dia 18 de outubro.

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
