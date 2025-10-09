Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Seleções do Brasil são convocadas para Mundial de ginástica artística

Evento internacional, 1º do ciclo olímpico, começa em 19 de outubro

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/10/2025 às 20h23

Estão definidas as equipes brasileiras feminina e masculina que disputarão o Mundial de ginástica artística, o primeiro do ciclo olímpico para os Jogos de Los Angeles (LA2028), que começa daqui a 10 dias. Maior medalhista olímpica do Brasil, Rebeca Andrade é uma das ausências na lista de convocadas, pois optou por não competir este ano. A equipe feminina será liderada por Flávia Saraiva e Júlia Soares (ambas forambronze por equipes em Paris 2024), além de Júlia Coutinho e Sophia Weisberg. O Mundial ocorrerá de 19 a 25 de outubro em Jacarta (Indonésia).

“Estou tendo a oportunidade de treinar com atletas dez ou onze anos mais novas do que eu. Eu e a Julia Soares, que temos mais experiência, estamos aqui também para ensinar, podendo mostrar o que é um Campeonato Mundial. Não é hora de cobrança, mas de aprendizado, de amadurecimento de jovens ginastas que estão convivendo com duas medalhistas olímpicas”, disse Flávia Saraiva, de 26 anos, que faturou bronze no solo e prata por equipes no Mundial de 2023.

Na disputa masculina, os representantes do país serão Arthur Nory, Caio Souza, Diogo Soares – trio que já participou de Olimpíadas – além de Vitaliy Guimarães e Yuri Guimarães.

“O primeiro Mundial de cada ciclo olímpico tem sempre o caráter de reinício, ou de início. Trata-se de competições mais leves, nas quais não se disputam vagas olímpicas. É uma excelente oportunidade para renovar equipes, para vermos caras novas, para retomada competitiva após recuperações, exibição de novas séries, adaptação a novos códigos de arbitragem”, disse Hilton Dichelli, coordenador da seleção masculina.

Excepcionalmente, por ser o mundial de abertura do ciclo para LA2028, o evento na Indonésia não terá disputa por equipes. Conhecido por ser o "Mundial de especialistas", o evento terá competições por aparelhos e individual geral.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 3 horas

Ancelotti aposta no esquema 4-4-2 diante da Coreia do Sul

Brasil disputa amistoso a partir das 8h da próxima sexta (10) em Seul
Esportes Há 5 horas

Estudantes-atletas conciliam múltiplas tarefas para seguir no esporte

Mãe, atleta e estudante, Cecília Mousinho é destaque nos Jubs de Natal

 Foto: Divulgação Internacional
Seleção Brasileira Há 8 horas

Convocação para a Seleção Sub-20 coroa jornada de Bia Martins, cria das Gurias do Yucumã/Flamengo

Bia começou sua trajetória nas Gurias do Yucumã, que representa o Esporte Clube Flamengo de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul.

 Praia Clube/ Bruno Cunha/ Cacau Souza
Esportes Há 10 horas

Italac estreia no vôlei com patrocínio ao Praia Clube

Marca de lácteos mais comprada do Brasil fortalece presença em Minas Gerais e amplia sua estratégia esportiva com os times masculino e feminino de ...
Esportes Há 1 dia

Jogos Universitários Brasileiros abrem espaço para o Outubro Rosa

Remadoras da equipe Reamar dividiram experiências com jovens

Tenente Portela, RS
15°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 21°
15° Sensação
1.89 km/h Vento
97% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Curitiba sedia o Data Science Summit 2025
Tecnologia Há 32 minutos

Google transforma telecom em pilar de seu ecossistema
Economia Há 57 minutos

Terras degradadas impulsionam M&A no agro sustentável
Tecnologia Há 1 hora

Planejamento Estratégico ampliará competitividade em 2026
Internacional Há 1 hora

Flotilha: brasileiros relatam torturas causadas por forças israelenses

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,05%
Euro
R$ 6,22 +0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 694,211,50 +0,30%
Ibovespa
141,708,19 pts -0.31%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias