Convocação para a Seleção Sub-20 coroa jornada de Bia Martins, cria das Gurias do Yucumã/Flamengo

Bia começou sua trajetória nas Gurias do Yucumã, que representa o Esporte Clube Flamengo de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província
09/10/2025 às 14h50 Atualizada em 09/10/2025 às 14h57
Foto: Divulgação Internacional

O sonho da Seleção Brasileira Feminina Sub-20 se concretizou para a zagueira Bia Martins. A jovem atleta, que atualmente defende o Internacional, foi oficialmente convocada para integrar o grupo que disputará amistosos contra o México, em um passo importante na preparação para o Sul-Americano de 2026.

A convocação da técnica Camilla Orlando não é apenas um reconhecimento do talento e da dedicação de Bia, mas também um atestado da força do projeto que a revelou: o time Gurias do Yucumã, que representa o Esporte Clube Flamengo de São Pedro, no Rio Grande do Sul. Foi lá que Bia Martins deu seus primeiros passos no futebol.

A história da zagueira é marcada por uma trajetória de superação e crescimento. Aos 16 anos, ela já se destacava no time que ficou conhecido por promover a inclusão de atletas indígenas no Gauchão Feminino. O trabalho de base no clube rubro-negro gaúcho foi o alicerce para sua ascensão.

No final de 2022, Bia Martins se transferiu para o Internacional, onde rapidamente se firmou. Após uma temporada de afirmação na base colorada em 2023, sendo inclusive capitã e peça chave na campanha do vice-campeonato da Copa São Paulo, a "Xerife Colorada" — como é conhecida — assinou seu primeiro contrato profissional no início de 2025, válido até o fim de 2027.

Agora, vestindo a camisa da Amarelinha, Bia Martins leva para a Seleção Sub-20 não só sua técnica e liderança em campo, mas também o espírito de luta e garra forjado nas Gurias do Yucumã, provando que o talento pode florescer em qualquer canto do país.

