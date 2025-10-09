Quinta, 09 de Outubro de 2025
11°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Italac estreia no vôlei com patrocínio ao Praia Clube

Marca de lácteos mais comprada do Brasil fortalece presença em Minas Gerais e amplia sua estratégia esportiva com os times masculino e feminino de ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
09/10/2025 às 13h23
Italac estreia no vôlei com patrocínio ao Praia Clube
Praia Clube/ Bruno Cunha/ Cacau Souza

A Italac, marca de lácteos mais comprada do Brasil, segundo a Kantar divisão Worldpanel, anuncia oficialmente o patrocínio aos times de vôlei feminino e masculino do Praia Clube de Uberlândia. A iniciativa marca a entrada da empresa no universo do vôlei e reforça sua plataforma de apoio ao esporte, que já inclui a escolinha de futebol do Goiás Esporte Clube.

A parceria busca valorizar a forte ligação da Italac com Minas Gerais, estado onde mantém uma de suas fábricas na cidade de Três Corações. A região do Triângulo Mineiro, onde está localizado o Praia Clube, é estratégica para a captação de leite da empresa, reforçando ainda mais a conexão entre a marca e o estado.

O apoio também está alinhado à divulgação da linha de bebidas proteicas ProPlay 15g, que dialoga diretamente com consumidores atentos à saúde, performance e bem-estar.

O time masculino do Praia Clube/Uberlândia (vôlei masculino) e o time de vôlei feminino Dentil/Praia Clube foram apresentados em setembro, em Uberlândia. Ao longo da temporada 2025/26, a parceria prevê ativações conjuntas em jogos.

“Patrocinar o Praia Clube é um marco para a Italac. É a nossa estreia no vôlei, e fazê-la em Uberlândia, uma cidade com tanta conexão com a nossa história, torna esse momento ainda mais especial. Queremos apoiar atletas de alto desempenho e, ao mesmo tempo, fortalecer os laços da marca com consumidores que buscam saúde e bem-estar no dia a dia”, comemora Alexandre Teixeira, diretor de marketing da Italac.

“É com grande entusiasmo que recebemos a Italac como nossa parceira nessa temporada. Tenho certeza de que esta será uma parceria vitoriosa, construída sobre os pilares da excelência e do compromisso com o esporte”, afirma o diretor de marketing do Praia Clube, Marco Aurélio Biasi.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Divulgação Internacional
Seleção Brasileira Há 1 hora

Convocação para a Seleção Sub-20 coroa jornada de Bia Martins, cria das Gurias do Yucumã/Flamengo

Bia começou sua trajetória nas Gurias do Yucumã, que representa o Esporte Clube Flamengo de Tenente Portela, no Rio Grande do Sul.
Esportes Há 20 horas

Jogos Universitários Brasileiros abrem espaço para o Outubro Rosa

Remadoras da equipe Reamar dividiram experiências com jovens
Esportes Há 20 horas

Dupla de Luisa Stefani dá adeus a Wuhan, mas segue no top 8 do Finals

Último torneio definira a melhor parceria de tenistas da temporada
Esportes Há 20 horas

Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul

Técnico italiano volta a optar por equipe com quatro atacantes
Esportes Há 21 horas

Bicampeão de judô nos JUBs mira vaga na Olimpíada de Los Angeles

Marcelo Gomes já faturou prata e bronze em Grand Slams este ano

Tenente Portela, RS
19°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 21°
19° Sensação
3.6 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h05 Nascer do sol
18h39 Pôr do sol
Sexta
25° 11°
Sábado
30° 14°
Domingo
20° 16°
Segunda
21° 14°
Terça
24° 10°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 segundos

Setor bancário acelera modernização tecnológica
Política Há 12 segundos

Câmara aprova urgências para votação de projetos com foco em educação
Economia Há 15 segundos

Nova fábrica de carros elétricos mostra confiança no Brasil, diz Lula
Senado Federal Há 18 segundos

Acordo UE–Mercosul é defendido em encontro com presidente do Senado italiano
Educação Há 21 segundos

Estudantes participam de aulão de redação do Enem promovido pelo Estado

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,66%
Euro
R$ 6,21 +0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 686,300,69 -2,25%
Ibovespa
141,656,94 pts -0.34%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6847 (08/10/25)
17
18
27
66
71
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3507 (08/10/25)
02
03
04
07
09
10
11
12
17
18
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2833 (08/10/25)
15
19
22
30
33
40
44
46
49
54
57
61
66
70
71
75
81
82
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2870 (08/10/25)
07
25
28
36
43
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias