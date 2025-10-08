Quarta, 08 de Outubro de 2025
8°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dupla de Luisa Stefani dá adeus a Wuhan, mas segue no top 8 do Finals

Último torneio definira a melhor parceria de tenistas da temporada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/10/2025 às 20h21

Esta quarta-feira (8) foi de despedida precoce da dupla da paulista Luisa Stefani do WTA 1000 de Wuhan (China). Única brasileira na competição, Stefani e a húngara Timea Babos foram superadas por 2 sets a 1 (6/4, 2/6 e 10/7) pela parceria da mexicana Giuliana Olmos com a norte-americana Iva Jovic, em partida das oitavas de final.

Apesar do revés, Stefani e Babos seguem em oitavo lugar no ranking mundial de duplas, última posição classificatória para o WTA Finals, programado para o período entre 1º e 8 de novembro, em Riad (Arábia Saudita). A competição final definirá a melhor parceria do ano. .

Stefani e Babos somam atualmente 3.315 pontos, com vantagem de 614 pontos sobre a dupla russa Anastasia Panova com a chinesa Hanyu Gao, que ocupam a nona posição. Panova e Goa foram eliminadas nesta quarta (8) no torneio de Wuhan.

Recém-campeãs no WTA 250 SP Open, na capital paulista, Stefani e Babos faturam outros dois títulos de WTA 500 nesta temporada, o primeiro em Linz (Áustria) e depois em Estrasburgo (França).

Cinco duplas já asseguram presença no WTA Finals: a norte-americana Taylor Townsend e a tcheca Katerina Siniakova; as italianas Sara Errani e Jasmine Paolini; a canadense Gabriela Dabrowiski e a neozelandesa Erin Routliffe; a belga Elisa Mertens e a russa Veronika Kudermetova; e as russas Diana Shnaider e Mirra Andreeva.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 8 segundos

Jogos Universitários Brasileiros abrem espaço para o Outubro Rosa

Remadoras da equipe Reamar dividiram experiências com jovens
Esportes Há 29 minutos

Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul

Técnico italiano volta a optar por equipe com quatro atacantes
Esportes Há 2 horas

Bicampeão de judô nos JUBs mira vaga na Olimpíada de Los Angeles

Marcelo Gomes já faturou prata e bronze em Grand Slams este ano
Esportes Há 3 horas

Estreante, Brasil avança às semifinais do Mundial de cegas na Índia

Seleção encara Argentina na sexta, às 10h30, por uma vaga na final

 João Pedro Canello (2º da esq. para dir.) conquistou ouro no judô -Foto: Paulo José (CBDU)
Esporte e lazer Há 4 horas

Atletas gaúchos conquistam dez medalhas na 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros

A 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) começou no domingo (5/10), em Natal, no Rio Grande do Norte, e a delegação gaúcha já conqu...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. Máx. 23°
17° Sensação
1.29 km/h Vento
81% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h06 Nascer do sol
18h38 Pôr do sol
Quinta
20° 10°
Sexta
27° 11°
Sábado
30° 15°
Domingo
20° 16°
Segunda
23° 15°
Últimas notícias
Política Há 12 minutos

Câmara aprova retirada da MP do IOF da pauta; texto caduca
Câmara Há 12 minutos

Conselho de Ética arquiva processos contra André Janones e Gustavo Gayer
Entretenimento Há 26 minutos

Fé, cultura e resistência Kalunga são destaque em novo documentário
Esportes Há 26 minutos

Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul
Senado Federal Há 26 minutos

Câmara retira MP do IOF de pauta e enterra proposta; texto perde validade

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,35 -0,05%
Euro
R$ 6,23 -0,25%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 698,401,52 +0,65%
Ibovespa
142,145,38 pts 0.56%
Mega-Sena
Concurso 2924 (07/10/25)
10
19
30
40
48
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6846 (07/10/25)
04
49
51
57
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3506 (07/10/25)
03
04
05
06
08
11
12
13
16
17
18
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias