Ancelotti esboça formação da seleção para enfrentar Coreia do Sul

Técnico italiano volta a optar por equipe com quatro atacantes

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/10/2025 às 19h53

O técnico italiano Carlo Ancelotti começou a esboçar a equipe que enfrenta a Coreia do Sul na próxima sexta-feira (10) em partida amistosa. Em treino realizado nesta quarta-feira (8) no campo anexo do Goyang Stadium, em Seul, o comandante do time canarinho voltou a optar por uma formação muito ofensiva, com quatro jogadores de ataque.

Na atividade desta quarta-feira, o técnico italiano formou a equipe no início do treinamento com: Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Lucas Paquetá; Estêvão, Matheus Cunha, Vini Júnior e Rodrygo.

[Post Instagram]

Duas coisas chamaram muito a atenção nesta formação. Primeiro a presença da dupla Vinicius Júnior e Rodrygo no setor ofensivo. Os dois foram comandados por Ancelotti na época do treinador no Real Madrid (Espanha). Além disso, merece destaque a função que Vinicius Júnior na atividade desta quarta-feira, atuando de forma mais centralizada como jogador de referência do ataque.

Quem deixou claro que está disponível para atuar em qualquer posição do ataque foi Estêvão, do Chelsea (Inglaterra).

[Post Instagram]

“No Chelsea está sendo bem frequente [atuar pela direita]. Nos treinos, tenho feito diversas posições de ataque, para buscar mais repertório, ter mais condição de jogo. Já entrei na ponta, no último jogo entrei pelo meio e continuei no meio. Estou aberto a vários tipos de jogos, o que estiver disponível, por dentro ou por fora. Aqui, faço o que for melhor para a seleção brasileira”, declarou o jovem de 18 anos de idade.

O Brasil entra em ação a partir das 8h (horário de Brasília) da próxima sexta-feira no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul, para enfrentar a Coreia do Sul, o seu primeiro compromisso na Data Fifa de outubro. Depois será a hora de encarar os japoneses, na próxima terça-feira (14) a partir das 7h30 no Estádio Ajinomoto, em Tóquio.

