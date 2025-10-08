Quarta, 08 de Outubro de 2025
Bicampeão de judô nos JUBs mira vaga na Olimpíada de Los Angeles

Marcelo Gomes já faturou prata e bronze em Grand Slams este ano

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/10/2025 às 18h33

Medalha de bronze no Grand Prix da Áustria, prata do Grand Slam de Baku (Azerbaijão) e agora bicampeão brasileiro universitário na categoria médio (até 90 quilos)..Estrela dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) de Natal, o judoca Marcelo Gomes Fronckowiak sabe que vive um bom momento, mas que está apenas no inicio de uma longa caminhada. Atual número 8 no ranking mundial e esperança do Brasil para os Jogos Olímpicos de Los Angeles Estados Unidos), o atleta enxerga 2025 como um ano promissor.

"Eu poderia dizer que esse ano foi um ano de aprendizado. O judô, o esporte em geral, tem altos e baixos. Eu estava lembrando que, há pouco tempo, eu peguei meu celular e não estava nem entre os 100 do ranking. Hoje eu sou oitavo do ranking mundial. É uma caminhada longa até Los Angeles, faltam três anos ainda. É trabalhar muito, manter os pés no chão e tentar fazer o melhor", pontua o universitário.

[Post Instagram]

Marcelo tem um longo caminho até os Jogos Olímpicos de Los Angeles. O que não deve ser um problema para quem tem uma jornada ainda maior. Ele fugiu de casa por problemas familiares e foi acolhido por projetos sociais de São Paulo.

"Hoje sou atleta do Flamengo, amo o judô. Estou perto de me formar em Gestão Financeira pela Universidade da Amazônia (Umama-PA). Quando eu deixar de ser atleta, quero trabalhar com o judô. O esporte me deu tudo. Posso dizer que o judô foi o maior ippon que eu apliquei na vida.

* O repórter Maurício Costa viajou a Natal à convite da Confederação Brasileira de Desportos Universitários (CBDU).

