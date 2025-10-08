Quarta, 08 de Outubro de 2025
Estreante, Brasil avança às semifinais do Mundial de cegas na Índia

Seleção encara Argentina na sexta, às 10h30, por uma vaga na final

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/10/2025 às 17h31

Estreante em competições oficiais, a seleção brasileira feminina de futebol de cegos garantiu a classificação às semifinais da Copa do Mundo em Kochi (Índia), após empatar sem gols com a Polônia nesta quarta-feira (8), último jogo da primeira fase. Invictas no torneio, as brasileiras terão pela frente na semi a Argentina, atual campeã mundial, título conquistado há dois anos, na edição inaugural da Copa na Inglaterra.

O clássico sul-americano decisivo será na próxima sexta (10), às 10h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no canal da Federação Internacional de Esportes para Cegos (IBSA, na sigla em inglês). No mesmo dia, à meia-noite, ocorrerá a outra semi, entre Inglaterra x Japão.

A seleção, criada há apenas um ano, avançou em segundo lugar do Grupo A, com cinco pontos, atrás da Inglaterra (sete). O país somou uma vitória e dois empates. Começou o Mundial vencendo por 1 a 0 as anfitriãs indianas no domingo (5). Depois, na madrugada de terça (7), o Brasil empatou em 1 a 1 com a Inglaterra.

"Para mim, já é uma vitória. Eu sempre acreditei que poderíamos estar aqui, mas, no nosso primeiro Mundial... E contando com todas as fases de treinamento, eu e as meninas fizemos as contas, ao todo treinamos juntas por um mês apenas. E já conseguir nos classificarmos para a semifinal, cara, para mim, é incrível!", comemorou a ala Sarah Santana , de 22 anos.

A Argentina, próxima adversária da seleção, concluiu a primeira fase na liderança do Grupo B, com nove pontos, após três vitórias seguidas (5 a 0 no Canadá, 1 a 0 na Turquia e 1 a 0 no Japão). O Japão ficou em segundo lugar com cinco pontos (duas vitórias e uma derrota).

No naipe masculino, o Brasil domina o futebol de cegos, com cinco títulos mundiais. Na última edição, em 2023, a amarelinha ficou com o bronze, após derrota para o Canadá na semifinal. Quem levantou a taça foi a Argentina.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
