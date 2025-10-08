Quarta, 08 de Outubro de 2025
Atletas gaúchos conquistam dez medalhas na 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros

A 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) começou no domingo (5/10), em Natal, no Rio Grande do Norte, e a delegação gaúcha já conqu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
08/10/2025 às 16h31
Atletas gaúchos conquistam dez medalhas na 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros
João Pedro Canello (2º da esq. para dir.) conquistou ouro no judô -Foto: Paulo José (CBDU)

A 72ª edição dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) começou no domingo (5/10), em Natal, no Rio Grande do Norte, e a delegação gaúcha já conquistou dez medalhas. Na terça-feira (7/10), primeiro dia de competições após a cerimônia de abertura, o taekwondo somou quatro medalhas, sendo uma de ouro e três de bronze. No lugar mais alto do pódio ficou Driele Minuzzo, da Faculdade Sogipa. Os bronzes foram conquistados por Rafaela Prestes, Valeska Pedroso e Julia Rainara, todas da Universidade La Salle (Unilasalle).

Também na terça, o judô mostrou a tradição do esporte no Estado e ganhou mais seis medalhas. Foram dois ouros, com Gabriel Bondezan e João Pedro Canello, ambos da Faculdade Sogipa; e quatro bronzes, com Enya Pires, Eduardo Silva e Sarah Mello, da Faculdade Sogipa, e Felipe Vaz, do Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter).

Contando com 150 atletas de 16 instituições de Ensino Superior do Estado, a delegação do Time RS disputa as provas do evento com passagens aéreas custeadas pelo governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL). Em parceria com a Federação Universitária Gaúcha de Esportes (Fuge), a SEL também oferece suporte logístico e técnico aos atletas.

Organizados pela Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), os JUBs deste ano são o maior da história, com a participação de mais de 7 mil representantes dos 26 Estados e do Distrito Federal – entre atletas, comissões técnicas e dirigentes. A cerimônia de abertura com os desfiles oficiais das delegações foi realizada na segunda-feira (6/10), e os jogos, que estão sendo transmitidos pelo canal da CBDU no YouTube , terminam em 18 de outubro.

Estado tem representantes em 13 modalidades

Durante a realização do evento, serão disputadas 22 modalidades, entre convencionais e do paradesporto, em 12 locais de competição em Natal. O Rio Grande do Sul conta com representantes em 13 modalidades, das seguintes instituições:

  • Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
  • Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc)
  • Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
  • Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI)
  • Instituto de Desenvolvimento Educacional do Alto Uruguai (Ideau)
  • Universidade Luterana do Brasil (Ulbra)
  • Universidade La Salle (Unilasalle)
  • Centro Universitário Ritter dos Reis (UniRitter)
  • Faculdade Sogipa
  • Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
  • Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS)
  • Feevale
  • Universidade de Caxias do Sul (UCS)
  • Faculdade de Direito de Porto Alegre (FMP)
  • Universidade de Passo Fundo (UPF)

Texto: Ascom SEL
Edição: Secom

