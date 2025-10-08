Quarta, 08 de Outubro de 2025
Goleiro John diz que primeira convocação para a seleção é um sonho

Brasil enfrenta a Coreia do Sul em amistoso na próxima sexta (10)

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
08/10/2025 às 00h18

Com a sua primeira convocação para a seleção brasileira, o goleiro John vive um momento especial em sua carreira. Em entrevista concedida nesta terça-feira (7) para a CBF TV, o atleta do Nottingham Forest (Inglaterra) afirmou que está realizando um sonho.

“Estou muito feliz, agradeço muito a Deus. A ficha está caindo aos pouquinhos, era um sonho estar aqui e hoje está sendo realizado”, declarou o goleiro, que foi chamado para a vaga de Ederson, do Fenerbahçe (Turquia), que acabou cortado por causa de um problema físico.

Na entrevista, John deixou claro que encara os dois próximos compromissos do time do Brasil (diante da Coreia do Sul e do Japão) com grande expectativa: “Vou encarar todos os dias com uma oportunidade. Só de estar aqui já é uma grande oportunidade. Nos treinos e no dia a dia, vou dar o meu melhor. Vão ser dois jogos difíceis. Tenho certeza de que vamos fazer grandes jogos e espero ajudar da melhor forma possível”.

O jogador do Nottingham Forest também afirmou que atuar na seleção nacional sob o comando de grandes nomes do futebol mundial é um sonho: “Está sendo tudo um sonho estar aqui na seleção, com grandes profissionais como Taffarel e Ancelotti. São grandes figuras para a seleção, então estar aqui para mim não tem preço. Estou muito feliz, contente”.

O primeiro compromisso do Brasil na Data Fifa de outubro será contra a Coreia do Sul, na próxima sexta-feira (10) a partir das 8h (horário de Brasília) no Estádio da Copa do Mundo de Seul, em Seul. Depois será a hora de encarar os japoneses, na próxima terça-feira (14) a partir das 7h30 no Estádio Ajinomoto, em Tóquio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
 Delegação gaúcha conta com 259 integrantes nos Jogos Escolares em Uberlândia (MG) -Foto: Divulgação SEL
