Governo Leite apoia participação da delegação gaúcha nos Jogos Escolares Brasileiros 2025

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), está apoiando a participação da delegação gaúcha nos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, que iniciaram no domingo (5/10) e se estendem até o dia 28 de outubro, em Uberlândia (MG). Para o evento, o governo do Estado investe no futuro dos estudantes-atletas custeando as passagens aéreas e os uniformes, por meio de recursos oriundos da Lei Pelé.

Integram a delegação gaúcha 259 pessoas, entre 209 atletas, 37 técnicos e 13 dirigentes, divididos em 18 modalidades: atletismo, atletismo adaptado, badminton, basquetebol, ciclismo, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, karatê, taekwondo, tênis de mesa, wrestling, voleibol, vôlei de praia e xadrez.

Os atletas do RS, na faixa etária de 12 a 14 anos, selecionados para participar do JEBs 2025 foram classificados no Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul (Cergs), organizado pela SEL.

A competição, que reúne estudantes-atletas de 26 estados da federação e do Distrito Federal, é organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) em parceria com o Ministério do Esporte. Os jogos têm como objetivos fomentar a prática de esporte com fins educativos, aumentar o percentual de estudantes esportivamente ativos e promover o intercâmbio socioesportivo e cultural entre os participantes e as comunidades envolvidas.

Nos Jogos da Juventude, em Brasília, o ginasta gaúcho Valentim Garcez recebeu medalha de ouro -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL



RS ficou entre os melhores do Brasil nos Jogos da Juventude

Os atletas gaúchos brilharam nos Jogos da Juventude 2025, realizados em Brasília, de 10 a 25 de setembro, conquistando medalhas e alcançando resultados inéditos. A SEL levou uma delegação recorde, garantindo passagens aéreas e uniformes aos 208 atletas que representaram o Estado em Brasília. Foram 44 atletas com medalhas na competição.

A SEL investiu mais de R$ 20 milhões em verbas alocadas no esporte escolar e de base, fortalecendo nossos atletas, treinadores e instituições. Os resultados puderam ser vistos na variedade de modalidades em que o Rio Grande do Sul foi representado, 19 das 20 possíveis. Destas, em oito conquistaram medalhas, que somaram 28 ao todo, com nove ouros, seis pratas e 13 bronzes. Os números garantiram o sexto lugar geral para o Rio Grande do Sul no quadro de medalhas da competição.

Os resultados demonstram uma variedade de modalidades em que o Rio Grande do Sul compete, além de um número inédito de representantes, fruto da organização das seletivas e do investimento do Estado na base esportiva do Rio Grande do Sul. Para além das premiações, a participação em competições reforça o papel do esporte na formação de cidadãs e cidadãos focados e comprometidos, dentro e fora do esporte.

Equipe feminina de basquete do RS foi prata nos Jogos da Juventude, em Brasília -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL

Medalhas do Time RS nos Jogos da Juventude 2025

Ouro: Kauane Padilha - atletismo (arremesso do peso) Francine de Oliveira - ginástica artística (solo, salto, trave, individual geral e equipes) Isadora Marques - ginástica artística (equipes) Valentim Garcez - ginástica artística (salto) Arthur Bonato - judô (até 50kg) Equipe feminina de vôlei (2º divisão)





Prata: Maria Eduarda Pavan - natação (400m medley) Enzo Brida, João Arhur Silva, Filipi Parolo e Mathias Sartor - natação (revezamento 4x50 livre) Isadora Leal - atletismo (3.000m rasos) Pietro Pelizer - judô (até 60kg) Yago de Mello - judô (até 81kg) Equipe feminina de basquete (2ª divisão)





Bronze: Maria Eduarda Pavan - natação (200m medley e 200m peito) Mathias Sartor - natação (50m costas) Letícia de Lima - natação (100m costas) Kauane Padilha - atletismo (lançamento do disco) Laura Mallmann - atletismo (800m rasos) Rafael Hoffelder - esgrima (espada) Francine de Oliveira - ginástica artística (barras assimétricas) Valentim Garcez - ginástica artística (solo) Mariana Sartori - ginástica rítmica (bola, maça e individual geral) Equipe mista de judô







Nadadora gaúcha comemora medalha nos Jogos da Juventude, em Brasília -Foto: Vinicius Gaiger/Ascom SEL