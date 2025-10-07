Terça, 07 de Outubro de 2025
Rexona leva torcedores para a final da CONMEBOL Libertadores

Campanha “Me Lhama Que Eu Vou” busca impactar consumidores da marca que amam futebol e se entregam na torcida pelo time

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
07/10/2025 às 17h18
Parceira oficial da CONMEBOL Libertadores, Rexona criou uma ação voltada aos seus consumidores que amam futebol. A iniciativa reforça o compromisso da marca em se conectar com os torcedores que não abandonam o time, uma construção que Rexona vem fazendo ao longo dos anos. Com a promoção, a marca busca gerar relevância cultural entre seus consumidores, além de fortalecer vínculos e ser lembrada em momentos de paixão e celebração.

A promoção ‘Me Lhama Que Eu Vou’ é inspirada na final da CONMEBOL Libertadores, que acontece em Lima, no Peru, oferecendo viagens com acompanhante para a grande final da competição deste ano. Serão sorteados aos consumidores cinco viagens para a final do principal torneio da América, que será disputada no Peru, em 29 de novembro, com direito a levar um acompanhante, com viagem, estadia e ingressos da finalíssima para ambos. Além disso, a campanha “Me Lhama Que Eu Vou” vai oferecer prêmios semanais de R$ 10 mil e distribuir milhares de lhamas de pelúcia como brinde.

“Futebol é muito mais do que esporte, é emoção e paixão compartilhada, e é justamente nesses momentos que Rexona quer estar presente. Com a promoção ‘Me Lhama Que Eu Vou’ reforçamos a relação de Rexona com o território do futebol e com os consumidores que vivem essa paixão. Nossa proposta é transformar a jornada de compra em uma oportunidade real de conexão, oferecendo experiências que vão além do produto. E nesta edição especial, temos o orgulho de apresentar o novo Rexona All Body, que chega para ampliar ainda mais essa presença da marca no dia a dia dos brasileiros”, destaca Viviane Ramos, diretora de Marketing de Desodorantes da Unilever, empresa dona da marca Rexona.

A promoção segue até 31 de outubro e, para participar, basta adquirir R$ 35,00 em desodorantes Rexona, cadastrar a nota fiscal no site oficial da campanha e torcer. Compras feitas por aplicativos e com notas/cupons fiscais digitais também são válidas. E tem mais: as chances de ganhar aumentam em cinco vezes em caso de compras do novo Rexona All Body.

A campanha traz um dos animais mais conhecidos do Peru, a lhama, como símbolo oficial da torcida Rexona. Ao todo, a promoção distribuirá 30 mil lhamas de pelúcia. A cada R$ 35,00 em compras de produtos da marca na mesma nota fiscal, o consumidor garante uma “lhaminha”, que pode ser retirada nos pontos de venda participantes, que estarão no site da promoção ou solicitada pelo site oficial da campanha. Mas atenção: as lhamas são limitadas e estão sujeitas à disponibilidade.

A convocação dos consumidores para participar da campanha de Rexona também será feita em PDVs customizados em diversas cidades brasileiras.

Promoções válidas de 18.08.2025 a 31.10.2025. É importante consultar as condições de participação, regulamentos completos e Certificados de Autorização em http://www.promorexona.com.br/.Certificados de Autorização SPA 02.043593/2025 e 04.043594/2025. A descrição completa da viagem está disponível no regulamento.

