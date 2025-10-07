Estado divulga finalistas do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025

Neste ano, o quero-quero, símbolo do prêmio, foi reproduzido com o uso da técnica de mosaico -Foto: Igor Almeida/Ascom Sema

O governo do Estado divulgou, na segunda-feira (6/10), os finalistas do Prêmio Sema-Fepam de Jornalismo Ambiental 2025. A terceira edição – cujo tema é “Construindo juntos um futuro mais forte para o RS” – teve recorde de inscritos, com 235 trabalhos concorrendo, e está conectada à pauta de reconstrução adaptada e resiliente após as enchentes de 2024 e as frequentes estiagens.

Criado em 2021, objetivo do prêmio é incentivar a produção jornalística e prestigiar trabalhos que retratem as ações que tenham conexão com meio ambiente, mudanças climáticas, uso consciente dos recursos naturais e energias limpas, entre outros.A iniciativa é coordenada pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), por meio da Assessoria de Comunicação e da Assessoria de Educação para a Sustentabilidade, e conta com o apoio da Secretaria de Comunicação (Secom).

O julgamento ocorreu no período de 4 de setembro a 5 de outubro. Esta edição conta com a curadoria da Associação Riograndense de Imprensa (ARI). A novidade deste ano é que o concurso terá um grande vencedor, com o trabalho de maior pontuação total na categoria profissional. O valor da premiação máxima chega a R$ 8 mil. A entrega do prêmio está prevista para o fim do mês.

Finalistas do prêmio:

Ana Cristina Esteves (Jornal do Comércio) - “Clima extremo pressiona mudança nos campos gaúchos”

André Malinoski (Zero Hora) - “‘Fazer as pazes com o rio’: um ano após enchente, moradores revisitam histórias de dor e fé no Vale do Taquari”

Cristiano Corrêa de Abreu (Correio do Povo) - “Sonhos sujos de lama: crianças brincam em meio a resíduos da enchente em Eldorado do Sul”

Eduardo Pinzon (SBT RS) - “Atraso em obras anti-cheias expõe falhas na prevenção de desastres”

Eduardo Rodrigues Paganella e Vitor Rosa (RBSTV) - “O resgate do Cavalo Caramelo”

Elizangela Maliszewski (Canal Rural) - “Integração Lavoura Pecuária ganha espaço na Campanha Gaúcha”

Fabrine Fiss Bartz (Grupo Bandeirantes) - ”Desabrigados: A vida e a esperança da população atingida pelas enchentes nos centros humanitários”

Geórgia Pelissaro Santos (Vós e Matinal) - “O fim do futuro”

Isabella Smith Sander (Zero Hora) - “As vozes de quem sofre com o clima”

Karina Schuh Reif (Correio do Povo) - “Quando o clima parou o Rio Grande do Sul”

Maria Eduarda Fortes (Zero Hora) - “Pequenas mãos, grande responsabilidade”

Mateus Bruxel (Jornal Zero Hora) - “Memórias da Inundação”

Mateus Bruxel (Zero Hora) - “Resiliência dos produtores gaúchos reergue cultivos frente aos desafios climáticos”

Pedro David Pagnossin Moro da Silva (Universidade Federal de Santa Maria) - Podcast narrativoÀ margem

Pedro David Pagnossin Moro da Silva (Universidade Federal de Santa Maria) - “História em quadrinhos retrata a ansiedade climática dos moradores da Urlândia”

Rene da Silva Almeida (Agência Radioweb) - “Como está uma das cidades mais afetadas pelas enchentes de 2024?”

Rodrigo Guimarães Lopes (Grupo RBS) - ”De bote a remo, navegamos pelo Centro Histórico de uma Porto Alegre devastada”

Susana Leite Grupo (Sinos/Jornal NH) - “Proteção de nascente ajuda a fortalecer a agricultura familiar”

Thiago Sória da Luz (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) - “Entre águas e raízes”

Sustentabilidade e ressocialização

Para a terceira edição, o governo estadual renovou uma parceria que alia conscientização ambiental e social. Por convite da Sema, apenados do Presídio Estadual de São Vicente do Sul, administrado pela Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS), produziram os troféus que serão entregues aos finalistas.

Neste ano, o quero-quero, símbolo do prêmio, foi reproduzido com o uso da técnica de mosaico, valorizando a sustentabilidade por meio do reaproveitamento de azulejos.