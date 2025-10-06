Terça, 07 de Outubro de 2025
10°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo entrega quase 3 mil casas em Imperatriz, no Maranhão

Unidades do Minha Casa Minha Vida beneficiarão 11 mil pessoas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/10/2025 às 20h26

O governo federal entregou nesta segunda-feira (6) 2.837 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) no Residencial Canto da Serra, em Imperatriz (MA).

Com investimento de R$ 358,6 milhões do governo federal, o empreendimento vai beneficiar mais de 11 mil pessoas.

Ao entregar as casas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pediu o compromisso da prefeitura, do governo do estado e do Ministério das Cidades para a construção de infraestrutura no bairro, com escolas, quadras de esporte, posto de saúde e segurança.

“As pessoas não precisam apenas de uma casa com telhado para se esconder do sol e da chuva. As pessoas precisam de uma casa que dê a elas a dignidade que o ser humano precisa para viver bem.”

O presidente disse que pretende voltar ao conjunto habitacional em um ano para ver os resultados: “Esse conjunto ainda não é o do meu sonho, pode ser melhorado”.

O ministro das Cidades, Jader Filho garantiu que outros equipamentos serão construídos, como posto policial, escola de tempo integral, creche, Centro de Referência em Assistência Social (Cras) e unidades básicas de saúde, em parceria com o governo do estado e a prefeitura.

“Vamos fazer todas as obras necessárias para que vocês morem com dignidade. Não adianta só entregar as casas, as crianças precisam de equipamentos para poder brincar de bola, ter uma escola digna”, garantiu o ministro.

Também participaram do evento o governador do Maranhão, Carlos Brandão, o prefeito de Imperatriz, Rildo Amaral, o presidente da Caixa, Carlos Vieira, e os ministros Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e André Fufuca (Esportes).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 3 horas

CPMI do INSS: empresário responde a relator, mas se cala para comissão

Fernando dos Santos Cavalcanti foi alvo da Operação Sem Desconto
Política Há 3 horas

Governo de SP quer mudar forma de distribuir recursos para a educação

Pela proposta, municípios com melhores avaliações terão mais verbas
Política Há 6 horas

Três Rios (RJ) elege novo prefeito e vice-prefeito

Após decisão judicial, eleitores tiveram que escolher novo prefeito

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Política Há 8 horas

“Estamos muito otimistas”, diz Alckmin após conversa de Lula e Trump

Sobre tarifas, vice-presidente disse que haverá próximos passos
Política Há 15 horas

Lula entrega 2.837 moradias do Minha Casa, Minha Vida nesta segunda

Residencial em Imperatriz (MA) beneficiará mais de 11 mil pessoas

Tenente Portela, RS
14°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 22°
14° Sensação
3.11 km/h Vento
87% Umidade
100% (2.93mm) Chance chuva
06h08 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Quarta
23°
Quinta
21° 10°
Sexta
25° 11°
Sábado
31° 13°
Domingo
° °
Últimas notícias
Política Há 3 horas

CPMI do INSS: empresário responde a relator, mas se cala para comissão
Justiça Há 3 horas

Ex-governadores Cabral e Pezão são condenados em mais de R$ 4 bilhões
Saúde Há 3 horas

MPSP denuncia 20 pessoas por falsificação de bebidas no estado
Senado Federal Há 3 horas

CPMI: relator pede a Cavalcanti explicação sobre fortuna acumulada em poucos anos
Política Há 3 horas

Governo de SP quer mudar forma de distribuir recursos para a educação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,01%
Euro
R$ 6,22 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 700,107,95 -0,52%
Ibovespa
143,608,08 pts -0.41%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6845 (06/10/25)
30
45
56
57
62
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3505 (06/10/25)
01
02
03
04
06
07
08
09
11
14
16
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2832 (06/10/25)
03
14
18
20
22
23
25
30
40
47
49
53
63
66
82
87
90
92
93
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2869 (06/10/25)
17
18
27
30
31
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias