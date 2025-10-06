Amistosos: Ancelotti comanda 1º treino da seleção na Coreia do Sul

O técnico italiano Carlo Ancelotti comandou nesta segunda-feira (6) em Goyang (Coreia do Sul) o primeiro treino da seleção brasileira, antes dos amistosos da próxima sexta (10) contra a Coreia do Sul, e contra o Japão quatro dias depois. A atividade ocorreu sob chuva fina, com os 10 primeiros jogadores a se apresentarem à delegação na noite do domingo (5): Bento, Matheus Cunha, Rodrygo, Vinicius Jr., Fabrício Bruno, Luiz Henrique, Carlos Augusto, Casemiro, Militão e Douglas Santos.

Ao longo desta segunda (6), outros seis convocados se juntaram à equipe – Richarlison, Lucas Paquetá, Gabriel Martinelli, Hugo Souza e Gabriel Magalhaes – e devem participar do treino de terça (7), quando está prevista a chegada de outros nove jogadores. Convocado de última hora, o lateral-direito Paulo Henrique (Vasco) se apresentará na quarta (8). Ele substituirá Wesley (Roma), desconvocado após lesão em duelo do Campeonato Italiano.

Outra novidade na lista de Ancelotti é o goleiro John, ex-Botafogo e atualmente no Nottingham Forest. Ele entrará no lugar de Ederson (Fenerbahçe), também cortado da amarelinha após se machucar durante treino do time turco.



Com a desconvocação de Ederson, o goleiro Bento (Al-Nassr), de 26 anos, tornou-se o mais experiente dos três arqueiros à disposição de Ancelotti. Nos últimos dois anos, Bento foi convocado 24 vezes, contra sete de Hugo Souza (Corinthians) e apenas uma de John – os dois últimos ainda não estrearam em campo com o escrete canarinho.

Nascido em Curitiba, Bento figurou em todas as convocações de Ancelotti, que assumiu o comando a amarelinha em junho.

“É importante para mim, estou feliz de poder mostrar o meu trabalho na seleção, acho que está sendo bem feito. Vou aproveitar ao máximo os treinamentos aqui e dar o meu melhor para seguir sendo convocado. Tenho o sonho de jogar uma Copa do Mundo e estar aqui é a realização de um sonho”, disse o curitibano em entrevista nesta segunda (6) antes do treino.

Amistosos

Brasil x Coreia do Sul – 10 de outubro – 8h (horário de Brasília)

Brasil x Japão – 14 de outubro – 7h30