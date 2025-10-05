Domingo, 05 de Outubro de 2025
Libertadores Feminina: Corinthians marca 11 vezes e bate Always Ready

Brabas decidem futuro contra o Santa Fe, em reedição da última decisão

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/10/2025 às 19h46

O Corinthians se reabilitou na edição deste ano da Libertadores Feminina, disputada na Argentina, após o frustrante empate por 1 a 1 na estreia, com o Independiente Dragonas, do Equador. Neste domingo (5), as Brabas atropelaram o Always Ready, da Bolívia, por 11 a 0, no Estádio Nuevo Francisco Urbano, em Morón.

Apesar do placar vultoso, esta não é a maior goleada da história do torneio. Em 2021, o próprio Corinthians fez 16 a 0 no El Nacional, do Equador. Coincidentemente, no mesmo estádio do jogo deste domingo.

As Alvinegras, que buscam o sexto título continental, foram a quatro pontos e lideram provisoriamente o Grupo A. Também neste domingo, às 20h (horário de Brasília), Santa Fe, da Colômbia, e Dragonas se enfrentam no mesmo estádio. As colombianas somam os três pontos da goleada por 7 a 0 sobre o Always Ready, na estreia, enquanto as equatorianas têm o ponto do empate com as brasileiras.

Na quarta-feira (8), o Corinthians encara o Santa Fe, às 20h, no Estádio Florencio Sola, em Banfield. A partida reedita a última final da Libertadores, vencida pelo Timão. As paulistas aguardam o outro jogo deste domingo para saberem o cenário que lhes será favorável para conquista de vaga às quartas de final.

O técnico Lucas Piccinato mandou a campo uma formação bem diferente da que encarou o Dragonas na estreia. Foram nove trocas. Apenas a volante Dayana Rodríguez e a atacante Gisela Robledo seguiram na equipe titular. Diante de um rival bem mais frágil que na primeira rodada, as Brabas não demoraram a abrir o placar. Aos dois minutos, a lateral Juliete cruzou pela esquerda e a atacante Ariel Godoi mandou para o gol.

Aos 16, a zagueira Thaís Regina arriscou da intermediária, o chute desviou na marcação e saiu do alcance da goleira Selena Wilson. Aos 23 minutos, Day Rodríguez recebeu na esquerda, da entrada da área, e tentou cruzar. A bola acabou se direcionando para o gol e encobriu Selena. O quarto saiu dos pés de Letícia Monteiro. Aos 36, a meia subiu pela direita, tabelou com Rodríguez para invadir a área e finalizou rasteiro.

O Corinthians voltou para o segundo tempo com duas mudanças: Robledo e Day Rodríguez deram lugar à lateral Gi Fernandes e à meia Gabi Zanotti, respectivamente. E foi justamente a camisa 10 que marcou o quinto das Brabas. Aos cinco minutos, Zanotti aproveitou desvio de calcanhar de Thaís Regina na área e, livre, mandou para a rede. Inicialmente anulado por impedimento, o lance foi validado com auxílio da arbitragem de vídeo (VAR), após mais de três minutos de paralisação.

Aos nove, a zagueira Letícia Teles, acionada pela esquerda, lançou Letícia Monteiro na área. A "xará" dominou livre, quase na marca do pênalti, driblou Selena e fez o sexto do Timão. Dois minutos depois, na sequência de uma troca rápida de passes em contra-ataque, a meia Andressa Alves deixou Ariel Godoi na cara do gol. Ela bateu cruzado e marcou o sétimo das alvinegras e o segundo dela na partida.

A pressão corintiana não arrefeceu. Aos 33 minutos, Gi Fernandes cobrou escanteio pela esquerda e Thaís Regina, de cabeça, anotou o oitavo gol alvinegro. Aos 37, a meia Duda Sampaio, que havia entrado em campo dois minutos antes, chutou de primeira, da entrada da área. A bola ainda desviou na zaga antes de parar nas redes bolivianas.

Ainda deu tempo para, aos 40, Juliete cruzar rasteiro pela esquerda, quase na linha de fundo, Letícia Monteiro tentou completar de calcanhar, a zaga do Always Ready afastou mal e Gi Fernandes, quase debaixo do gol, anotou o décimo do Corinthians. Já nos acréscimos, a atacante Jhonson marcou mais um na goleada das brasileiras.

