Gurias do Yucumã se despedem do Gauchão Feminino 2025

As Gurias do Yucumã entraram em campo na tarde deste domingo (5/10) para o último compromisso no Gauchão Feminino 2025.
Sem chances de avançar às semifinais, a equipe rubro-negra enfrentou o Internacional e foi goleada por 7 a 0. O duelo ocorreu no distrito de São Pedro, em Tenente Portela.
Em oito jogos, as Gurias do Yucumã acumulam oito derrotas. O time marcou um gol e sofreu 73. Termina a fase classificatória na lanterna da chave única.
No próximo sábado, às 15h, acontecerá a rodada derradeira da primeira fase. No CT Hélio Dourado, o Grêmio receberá o Juventude. Internacional e Brasil de Farroupilha se enfrentarão no SESC Protásio Alves.
