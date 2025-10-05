Domingo, 05 de Outubro de 2025
19°C 33°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Gurias do Yucumã se despedem do Gauchão Feminino 2025

Em oito jogos, time acumula oito derrotas

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
05/10/2025 às 18h54
Gurias do Yucumã se despedem do Gauchão Feminino 2025
Coloradas derrotaram as Gurias do Yucumã por 7 a 0 na tarde deste domingo (5/10) (Foto: Divulgação | SC Internacional)

As Gurias do Yucumã entraram em campo na tarde deste domingo (5/10) para o último compromisso no Gauchão Feminino 2025.

Sem chances de avançar às semifinais, a equipe rubro-negra enfrentou o Internacional e foi goleada por 7 a 0. O duelo ocorreu no distrito de São Pedro, em Tenente Portela.

Em oito jogos, as Gurias do Yucumã acumulam oito derrotas. O time marcou um gol e sofreu 73. Termina a fase classificatória na lanterna da chave única.

No próximo sábado, às 15h, acontecerá a rodada derradeira da primeira fase. No CT Hélio Dourado, o Grêmio receberá o Juventude. Internacional e Brasil de Farroupilha se enfrentarão no SESC Protásio Alves.

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 22 minutos

Libertadores Feminina: Corinthians marca 11 vezes e bate Always Ready

Brabas decidem futuro contra o Santa Fe, em reedição da última decisão
Esportes Há 3 horas

Ederson se machuca e John, ex-Botafogo, é convocado para amistosos

No sub-20, Ramon Menezes é demitido após queda precoce no Mundial
Esportes Há 6 horas

Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas

Gol suado de Eliane sobre anfitriã Índia garantiu triunfo histórico
Esportes Há 7 horas

Brasil faz história e termina Mundial de Atletismo Paralímpico em 1º

Delegação se despede de Nova Déli com 44 medalhas, sendo 15 de ouro
Esportes Há 9 horas

Corinthians volta a vencer em casa pelo Brasileirão após sete rodadas

Timão aplica 3 a 0 no Mirassol e dá fim a jejum que vinha desde maio

Tenente Portela, RS
26°
Tempo limpo
Mín. 19° Máx. 33°
27° Sensação
0.86 km/h Vento
70% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
06h09 Nascer do sol
18h37 Pôr do sol
Segunda
21° 12°
Terça
17° 11°
Quarta
22°
Quinta
23° 10°
Sexta
23° 11°
Últimas notícias
Esportes Há 21 minutos

Libertadores Feminina: Corinthians marca 11 vezes e bate Always Ready
Saúde Há 1 hora

Rapper Hungria recebe alta de hospital em Brasília
Até 31 de outubro Há 1 hora

Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes começa nesta segunda-feira
Futebol Há 1 hora

Gurias do Yucumã se despedem do Gauchão Feminino 2025
Geral Há 1 hora

SP segue em atenção para queimadas; reservatórios estão em alerta

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,09%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 697,144,60 +0,71%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2923 (04/10/25)
18
27
32
39
55
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6844 (04/10/25)
05
09
11
52
59
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3504 (04/10/25)
01
02
04
06
07
09
10
12
15
16
17
21
22
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias