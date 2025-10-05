Domingo, 05 de Outubro de 2025
Brasil estreia com vitória na Copa do Mundo de futebol de cegas

Gol suado de Eliane sobre anfitriã Índia garantiu triunfo histórico

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
05/10/2025 às 14h36

Maior potência do futebol de cegos entre os homens, o Brasil disputa, pela primeira vez, uma Copa do Mundo feminina da modalidade . A competição teve início neste domingo (5), em Kochi, na Índia, e a estreia não poderia ter sido melhor. As brasileiras venceram as donas da casa por 1 a 0. Os jogos são transmitidos ao vivo no canal de YouTube da Federação Internacional de Esportes para Deficientes Visuais (Ibsa, sigla em inglês).

O gol da vitória foi marcado por Eliane Gonçalves - atleta mais experiente da equipe, de 39 anos - aos seis minutos do segundo tempo. No futebol de cegos, são dois tempos de 20 minutos, com cinco atletas de cada lado, sendo quatro cegos e um goleiro com visão normal. A brasileira conseguiu finalizar com a ponta do pé, centímetros antes de a bola entrar na área e poder ser defendida pela goleira indiana Harshada Sandeep. As duas chegaram a trombar e ficaram caídas, mas a emoção falou mais alto e Eliane logo se levantou para celebrar com as companheiras.

[Post Instagram]

As brasileiras voltam a jogar à meia-noite de terça-feira (7), pelo horário de Brasília, contra a Inglaterra. A participação na primeira fase chega ao fim na quarta-feira (8), às 8h, diante da Polônia. Os dois primeiros colocados avançam às semifinais, previstas para sexta-feira (10), onde terão pela frente as duas melhores campanhas do outro grupo, que tem Argentina, Canadá, Japão e Turquia . A final será no sábado (11).

As jogadoras encararam mais de 20 horas de viagem de São Paulo a Kochi e treinaram pela primeira vez em solo indiano na última sexta-feira (3). A TV Brasil acompanhou o último treino das brasileiras antes do embarque para o Mundial. A reportagem foi ao ar no programa Stadium de sexta e no telejornal Repórter Brasil de sábado (4).

Esta é a segunda edição da Copa do Mundo de futebol de cegas . A primeira ocorreu em Birmingham, na Inglaterra, em 2023. O título ficou com a Argentina, que derrotou o Japão na final por 2 a 1. O Brasil ainda não tinha uma seleção feminina.

O naipe feminino ainda não faz parte do programa da Paralimpíada. O masculino está presente desde 2004, em Atenas, na Grécia. O Brasil foi campeão das cinco primeiras edições. Nos Jogos de Paris, na França, em 2024, a seleção verde e amarela caiu na semifinal para a Argentina, nos pênaltis, ficando fora da final pela primeira vez, mas conquistou o bronze diante da Colômbia. Os franceses levaram o ouro, batendo os argentinos nas penalidades.

Em Mundiais, o futebol de cegos brasileiro também é dominante, com cinco títulos. Na última edição, realizada em Birmingham, há dois anos, a seleção canarinho ficou na terceira posição, após derrota para a China na semifinal. A Argentina se sagrou tricampeã do torneio.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
