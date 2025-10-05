Grêmio vence fora de casa e assume a liderança isolada do Gauchão Feminino

Na abertura da rodada 9 da fase classificatória, Brasil de Farroupilha e Grêmio se enfrentaram na tarde de sábado (4/10), no Estádio das Castanheiras. A partida terminou com o placar de 2 a 0 para as tricolores.
Com o resultado, a equipe gremista chegou aos 16 pontos e assumiu a liderança isolada da chave única. A vantagem de finalizar a primeira fase como líder ou vice-líder é garantir o jogo de volta das semifinais em casa.
A rodada 9 será encerrada na tarde deste domingo (5/10), em Tenente Portela. As Gurias do Yucumã recebem o Internacional, a partir das 15 horas.
