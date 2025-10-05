Domingo, 05 de Outubro de 2025
Grêmio vence fora de casa e assume a liderança isolada do Gauchão Feminino

Equipe gremista chegou aos 16 pontos

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
05/10/2025 às 10h21
Brasil de Farroupilha e Grêmio se enfrentaram na tarde de sábado (4/10) (Foto: Rodrigo Fatturi | Grêmio FBPA)

Na abertura da rodada 9 da fase classificatória, Brasil de Farroupilha e Grêmio se enfrentaram na tarde de sábado (4/10), no Estádio das Castanheiras. A partida terminou com o placar de 2 a 0 para as tricolores.

Com o resultado, a equipe gremista chegou aos 16 pontos e assumiu a liderança isolada da chave única. A vantagem de finalizar a primeira fase como líder ou vice-líder é garantir o jogo de volta das semifinais em casa.

A rodada 9 será encerrada na tarde deste domingo (5/10), em Tenente Portela. As Gurias do Yucumã recebem o Internacional, a partir das 15 horas.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
