Sábado, 04 de Outubro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Brasil perde outra vez e cai no Mundial sub-20 ainda na primeira fase

Derrota para a Espanha deixa seleção masculina na lanterna do Grupo C

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/10/2025 às 20h36

A seleção brasileira masculina sub-20 deu adeus ao Campeonato Mundial da categoria, disputado no Chile, na primeira fase. Neste sábado (4), a equipe comandada por Ramon Menezes foi superada pela Espanha, por 1 a 0, no Estádio Nacional de Santiago. Com um empate e duas derrotas, o Brasil terminou o Grupo C de forma melancólica, na última colocação, com apenas um ponto.

Os espanhóis, com quatro pontos, aguardam a conclusão da primeira fase para saberem se conseguem vaga entre os quatro melhores terceiros colocados. No outro jogo do Grupo C, o México venceu Marrocos por 1 a 0 e assegurou a segunda posição da chave, com cinco pontos. Os africanos, com seis, classificaram-se na liderança.

O gol que decretou a eliminação brasileira saiu aos dois minutos do segundo tempo, com o atacante Iker Bravo, da Udinese, da Itália. O Brasil teve chances para balançar as redes. Na melhor delas, logo aos sete da etapa inicial, o atacante Wesley, ex-Corinthians e atualmente no Al Nassr, da Arábia Saudita, cruzou pela esquerda e o meia João Cruz, do Athletico-PR, mandou no travessão. Depois do intervalo, o meia Rhuan Gabriel, do Cruzeiro, e o atacante Luighi, do Palmeiras, perderam as principais oportunidades.

É a primeira vez que o Brasil, pentacampeão do torneio, cai na primeira fase de um Mundial sub-20, o que configura, de longe, a pior campanha do país na competição, que ocorre desde 1977. O desempenho mais frágil até então era uma eliminação nas oitavas de final da edição de 2007, no Canadá - coincidentemente, também com derrota para a Espanha. Aquela seleção brasileira tinha jogadores como o goleiro Cássio, o lateral Marcelo, o zagueiro David Luiz, o meia Renato Augusto e o atacante Alexandre Pato.

A atual geração sub-20 do Brasil tem nomes de grande expectativa no futebol europeu. O zagueiro Vitor Reis, por exemplo, é o defensor brasileiro mais caro da história, negociado com o Manchester City, da Inglaterra, pelo Palmeiras por 37 milhões de euros (R$ 232 milhões, na cotação da época). O mesmo Verdão formou, também, os atacantes Estevão (Chelsea, da Inglaterra) e Endrick (Real Madrid, da Espanha), ambos com presenças na seleção principal, inclusive como titulares.

Como o Mundial, apesar de organizado pela Federação Internacional de Futebol (Fifa), não ocorre no período destinado a jogos entre seleções (a "Data Fifa"), os clubes não têm obrigação de liberar os atletas para a competição, o que costuma enfraquecer as seleções - não somente a brasileira. Um exemplo: o atacante Rayan, uma das grandes promessas da nova geração, já é titular do Vasco e o Cruzmaltino decidiu não ceder o garoto para a competição.

Na seleção convocada por Ramon para o Mundial, poucos atletas são titulares ou mesmo têm sido aproveitados nos clubes que defendem. Os atacantes Pedrinho, presente em 14 jogos do Zenit na atual temporada do Campeonato Russo; e Deivid Washington, que esteve em 20 partidas do Santos em 2025, emprestado pelo Chelsea, são exceções. Ambos foram reservas no Chile.

A classificação brasileira para o Mundial veio com o título do Sul-Americano da categoria, em fevereiro. A campanha, porém, foi marcada por uma goleada por 6 a 0 sofrida para a arquirrival Argentina, ainda na primeira fase. No ano passado, a seleção masculina - que não é sub-20 e sim sub-23 - já havia sido eliminada no Pré-Olímpico e ficou fora dos Jogos de Paris, na França. Em 2023, na Copa do Mundo anterior, a queda foi nas quartas de final, para Israel.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Barra segura empate com Santa Cruz e conquista título da Série D

Pescador, como é conhecido o clube de SC, tinha vencido jogo de ida
Esportes Há 4 horas

Transferência de Amanda Gutierres é a 5ª mais cara do futebol feminino

Artilheira do Brasileirão e da Copa América vai para os Estados Unidos
Esportes Há 5 horas

Brasil mira liderança inédita no Mundial de Atletismo Paralímpico

Delegação vai para último dia com três ouros de vantagem para a China

 Rodadas restantes definirão os confrontos das semifinais do Gauchão Feminino 2025 (Arte: Divulgação | FGF)
Primeira fase Há 7 horas

Jogo neste sábado abre a penúltima rodada do Gauchão Feminino

Brasil de Farroupilha recebe o Grêmio no Estádio das Castanheiras
Esportes Há 21 horas

Mundial de atletismo: Brasil mantém liderança do quadro de medalhas

Alessandro Silva conquista prata no lançamento de disco F11

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 29°
23° Sensação
1.66 km/h Vento
87% Umidade
100% (2.78mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Domingo
32° 16°
Segunda
20° 12°
Terça
18° 10°
Quarta
23°
Quinta
24°
Últimas notícias
Esportes Há 41 minutos

Brasil perde outra vez e cai no Mundial sub-20 ainda na primeira fase
Geral Há 55 minutos

CNU 2025: cartão de confirmação é atualizado e inclui número de sala
Saúde Há 1 hora

Brasil tem 14 casos confirmados de ingestão de metanol
Esportes Há 2 horas

Barra segura empate com Santa Cruz e conquista título da Série D
Saúde Há 3 horas

São Paulo confirma segunda morte por ingestão de metanol

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,09%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 692,292,99 +0,01%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6843 (03/10/25)
04
14
45
71
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3503 (03/10/25)
01
04
06
07
08
10
11
12
14
15
16
18
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias