Sábado, 04 de Outubro de 2025
15°C 29°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Barra segura empate com Santa Cruz e conquista título da Série D

Pescador, como é conhecido o clube de SC, tinha vencido jogo de ida

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/10/2025 às 19h21

O Barra Futebol Clube assegurou, neste sábado (4), o título da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 . O Pescador - apelido do time de Balneário Camboriú (SC) - segurou um empate sem gols com o Santa Cruz na Arena Barra FC, na vizinha Itajaí (SC), e se beneficiou da vitória por 2 a 1 no duelo de ida, há uma semana, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE), na região metropolitana do Recife.

Apesar de movimentado, o jogo teve poucas chances realmente claras. A melhor oportunidade dos anfitriões, que tiveram a partida sob controle na maior parte do tempo, veio aos 30 minutos da etapa final, quando o meia Péricles, de dentro da área, acertou a trave direita do goleiro Rokenedy.

O Santa Cruz, que precisava ganhar por dois gols ou mais de diferença para ficar com a taça no tempo normal, demorou a tomar as rédeas do ataque. Somente aos 44 minutos da etapa final é que o time pernambucano teve sua chance mais cristalina. Primeiro em finalização do atacante Pedro Henrique e, na sequência, com o lateral Toty aproveitando o rebote. O goleiro Ewerton levou a melhor nas duas situações e garantiu o empate que, além de dar o título ao Barra, classificou o Pescador à Copa do Brasil do ano que vem.

O primeiro título nacional do clube fundado em 18 de janeiro de 2013 - com apenas 12 anos de história e que tem parceria com o Hoffenheim, da Bundesliga (primeira divisão do Campeonato Alemão) - coroa uma jornada de 15 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. A equipe catarinense foi a melhor do Grupo A8, na primeira fase dessa Série D, mas cresceu mesmo nas fases eliminatórias, com sete triunfos, três igualdades e nenhum revés. Artilheiro do Pescador com nove gols, Renan Bernabé ficou a um de se igualar ao também atacante Ronaldy, da Tuna Luso.

O Santa Cruz, por sua vez, não comemora um título profissional desde 2019, quando venceu a Copa Pernambuco, que foi disputada com elenco sub-23. Considerando o time principal, o jejum é ainda maior. A conquista mais recente foi a do Campeonato Pernambucano de 2016, ano da última participação tricolor na Série A do Brasileirão.

Este foi o segundo título de Santa Catarina na história da Série D. O primeiro veio com o Brusque, em 2019, contra o Manaus. O estado que mais vezes venceu a quarta divisão nacional é o Ceará. São três conquistas, com Ferroviário (2018 e 2023) e Guarany de Sobral (2010).

Além de Barra e Santa Cruz, os demais clubes da Série D que asseguraram lugar na Série C do ano que vem são a Inter de Limeira e o Maranhão. O quarteto ocupará as vagas de Tombense, Retrô, CSA e ABC, que foram rebaixados na terceira divisão nacional em 2025.

Em 2026, a Série C terá 20 clubes, como na atual temporada, mas apenas dois rebaixados, ao invés de quatro. Em contrapartida, seis times serão promovidos da Série D, que terá 96 participantes a partir do ano que vem, ao invés dos 64 do formato atual. O planejamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) é que a terceira divisão passe a reunir 28 equipes em 2028.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 43 minutos

Brasil perde outra vez e cai no Mundial sub-20 ainda na primeira fase

Derrota para a Espanha deixa seleção masculina na lanterna do Grupo C
Esportes Há 4 horas

Transferência de Amanda Gutierres é a 5ª mais cara do futebol feminino

Artilheira do Brasileirão e da Copa América vai para os Estados Unidos
Esportes Há 5 horas

Brasil mira liderança inédita no Mundial de Atletismo Paralímpico

Delegação vai para último dia com três ouros de vantagem para a China

 Rodadas restantes definirão os confrontos das semifinais do Gauchão Feminino 2025 (Arte: Divulgação | FGF)
Primeira fase Há 6 horas

Jogo neste sábado abre a penúltima rodada do Gauchão Feminino

Brasil de Farroupilha recebe o Grêmio no Estádio das Castanheiras
Esportes Há 21 horas

Mundial de atletismo: Brasil mantém liderança do quadro de medalhas

Alessandro Silva conquista prata no lançamento de disco F11

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 15° Máx. 29°
23° Sensação
1.66 km/h Vento
87% Umidade
100% (2.78mm) Chance chuva
06h10 Nascer do sol
18h36 Pôr do sol
Domingo
32° 16°
Segunda
20° 12°
Terça
18° 10°
Quarta
23°
Quinta
24°
Últimas notícias
Esportes Há 41 minutos

Brasil perde outra vez e cai no Mundial sub-20 ainda na primeira fase
Geral Há 55 minutos

CNU 2025: cartão de confirmação é atualizado e inclui número de sala
Saúde Há 1 hora

Brasil tem 14 casos confirmados de ingestão de metanol
Esportes Há 2 horas

Barra segura empate com Santa Cruz e conquista título da Série D
Saúde Há 3 horas

São Paulo confirma segunda morte por ingestão de metanol

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,09%
Euro
R$ 6,27 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 692,292,99 +0,01%
Ibovespa
144,200,66 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2922 (02/10/25)
04
23
30
39
40
41
Ver detalhes
Quina
Concurso 6843 (03/10/25)
04
14
45
71
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3503 (03/10/25)
01
04
06
07
08
10
11
12
14
15
16
18
21
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2831 (03/10/25)
04
05
07
15
16
24
25
28
38
41
43
47
61
64
69
70
77
81
85
87
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2868 (03/10/25)
08
09
17
27
35
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias