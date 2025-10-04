Sábado, 04 de Outubro de 2025
Transferência de Amanda Gutierres é a 5ª mais cara do futebol feminino

Artilheira do Brasileirão e da Copa América vai para os Estados Unidos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
04/10/2025 às 17h17

Artilheira do Campeonato Brasileiro e da Copa América, Amanda Gutierres se tornou a quinta jogadora mais cara da história do futebol de mulheres. O Palmeiras negociou 80% dos direitos econômicos da atacante de 24 anos com o Boston Legacy, dos Estados Unidos, por US$ 1,1 milhão (R$ 5,8 milhões, aproximadamente, na cotação atual).

O valor é o mesmo que o Chelsea, da Inglaterra, investiu para contratar a zagueira norte-americana Naomi Girma, do San Diego Wave, dos EUA, em janeiro. Até o anúncio da transação envolvendo Amanda Gutierres, esta era a quinta transação mais cara da história, de forma isolada. A negociação da centroavante brasileira, porém, ainda prevê bonificações a serem pagas ao clube brasileiro, que não foram detalhadas, mas podem deixar o montante final mais robusto.

Além disso, Amanda Gutierres passou a ser a jogadora mais cara do futebol feminino brasileiro, superando os R$ 2,8 milhões recebidos pelo Internacional em 2024, pela ida da atacante Priscila ao América, do México. Outra transferência histórica de uma atleta do Brasil para o exterior foi a da zagueira Tarciane, do Corinthians para o Houston Dash, dos EUA, por R$ 2,59 milhões, também no ano passado.

A ida da volante francesa Grace Geyoro, do Paris Saint-Germain, para o London City Lionesses, da Inglaterra, em setembro deste ano, é tida como negociação mais cara da modalidade, avaliada em US$ 1,93 milhão (R$ 10,51 milhões, na cotação da época). O chefe-executivo do London City, Martin Semmens, porém, negou que a transferência fosse um recorde e, à ocasião, disse que os valores giravam "em torno de" um milhão de libras esterlinas (quase R$ 7,2 milhões). A contratação teria superado o investimento do Orlando Pride, dos EUA, para trazer a atacante mexicana Lizbeth Ovalle, do Tigres, um mês antes, por US$ 1,5 milhão (R$ 8,2 milhões).

A contratação de Amanda Gutierres pelo Boston foi anunciada pelos clubes na última sexta-feira (3). Apesar disso, ela fica no Palmeiras até dezembro e defenderá as Palestrinas nas retas finais da Copa do Brasil (o Verdão está nas semifinais) e do Campeonato Paulista (a equipe é vice-líder e restam quatro jogos para o fim da primeira fase). O diretor de Futebol Feminino alviverde, Alberto Simão, revelou que os valores da transação serão investidos em tecnologia e um centro de excelência para a modalidade.

"Montamos um projeto maravilhoso para a Guti. Ela chegou, foi artilheira várias vezes de todos os campeonatos, [chegou à] seleção brasileira e conquistou títulos. A gente sabe que isso é um ciclo, um ciclo vitorioso, com títulos e de conquistas pessoais. Ninguém fica feliz em perder um atleta desse nível, mas faz parte do ciclo do futebol", disse Simão, em depoimento à TV Palmeiras.

Independentemente do que ocorrer nas competições que Amanda Gutierres tem pela frente pelo Palmeiras, a temporada 2025 é a mais importante da carreira. Ela terminou o Brasileirão Feminino, transmitido ao vivo pela TV Brasil , como artilheira pela terceira vez seguida, agora com 17 gols, oito a mais que a segunda colocada, Letícia Ferreira, atacante do Cruzeiro.

Além disso, firmou-se de vez na seleção brasileira, sendo campeã e artilheira da Copa América - que teve os jogos da equipe verde e amarela exibidos ao vivo pela emissora pública da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) - com os mesmos seis gols da também atacante Claudia Martínez, do Paraguai. Não à toa, a camisa 9 foi a única atleta a jogar fora da Europa ou dos EUA indicada à Bola de Ouro, prêmio da revista France Football dado às melhores da temporada. Ela ficou em 21º lugar.

"Ela é uma goleadora já provada nacional e internacionalmente e apresentando uma consistência impressionante nos últimos anos, sendo a principal artilheira do Brasil. Estamos empolgados por trazer essa mentalidade vencedora e implacável taxa de trabalho para cá", declarou Domè Guasch, gerente-geral do Boston Legacy, ao site da equipe, que estreará na Liga Nacional Feminina de Futebol (NWSL, na sigla em inglês) em 2026.

Amanda Gutierres é a maior artilheira do time feminino do Palmeiras, com 68 gols em 92 partidas. Ela assumiu o posto esse ano, superando a também atacante Bia Zaneratto, que defendeu o clube em duas ocasiões, entre 2020 e 2024, com 55 gols em 83 jogos.

