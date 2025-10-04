Sábado, 04 de Outubro de 2025
Jogo neste sábado abre a penúltima rodada do Gauchão Feminino

Brasil de Farroupilha recebe o Grêmio no Estádio das Castanheiras

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
04/10/2025 às 14h49
Jogo neste sábado abre a penúltima rodada do Gauchão Feminino
Rodadas restantes definirão os confrontos das semifinais do Gauchão Feminino 2025 (Arte: Divulgação | FGF)

O Brasil de Farroupilha recebe o Grêmio na abertura da rodada 9 da primeira fase do Gauchão Feminino 2025. A bola vai rolar às 16h deste sábado (4/10), no Estádio das Castanheiras. No turno, o tricolor venceu por 4 a 0.

Com 13 pontos, o Grêmio lidera a chave única. O Brasil de Farroupilha ocupa a 4ª posição e tem sete pontos. Ambas as equipes já garantiram vaga na semifinal da competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

O outro duelo da rodada 9 é entre Gurias do Yucumã e Internacional. O confronto acontece na tarde de domingo (5/10), no distrito de São Pedro, em Tenente Portela.

 

