Jogo neste sábado abre a penúltima rodada do Gauchão Feminino

O Brasil de Farroupilha recebe o Grêmio na abertura da rodada 9 da primeira fase do Gauchão Feminino 2025. A bola vai rolar às 16h deste sábado (4/10), no Estádio das Castanheiras. No turno, o tricolor venceu por 4 a 0.
Com 13 pontos, o Grêmio lidera a chave única. O Brasil de Farroupilha ocupa a 4ª posição e tem sete pontos. Ambas as equipes já garantiram vaga na semifinal da competição organizada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).
O outro duelo da rodada 9 é entre Gurias do Yucumã e Internacional. O confronto acontece na tarde de domingo (5/10), no distrito de São Pedro, em Tenente Portela.
