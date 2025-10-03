Sexta, 03 de Outubro de 2025
Fãs definem pintura da Trackhouse MotoGP Team em parceria com a Gulf Oil

Torcedores participaram de votação internacional que definiu o design Passion para as motos da equipe nas etapas da Indonésia e da Malásia

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/10/2025 às 16h39
mca

A pintura que será exibida nas motos da Trackhouse MotoGP Team nos GPs da Indonésia e da Malásia, válidos pela temporada 2025, foi escolhida por votação aberta ao público. A iniciativa envolveu fãs de todo o mundo, que puderam escolher sua arte preferida entre três opções.

A ação foi conduzida pela Gulf Oil International Limited e pela Trackhouse MotoGP Team, que convidaram o público a escolher, entre três modelos, qual o design gostariam de ver nas motos de Ai Ogura e Raul Fernandez durante os GPs de Mandalika e Sepang.

A disputa foi acirrada: apenas 7,4% separaram as três opções votadas, com menos de 1% de diferença entre a primeira e a segunda colocada. A arte vencedora, chamada Passion (Paixão), será aplicada às Aprilia RS-GP25 da equipe nas duas corridas asiáticas.

Para Justin Marks, fundador e proprietário do Trackhouse Entertainment Group, o engajamento do público amplia o alcance da parceria: “Contamos os dias para ver novamente as motos da Trackhouse com uma pintura da Gulf. Ter esse momento especial escolhido pelos fãs torna tudo ainda mais significativo”.

Um dos pilotos da equipe também comentou o resultado da votação. “Achei incrível a oportunidade de os fãs participarem do visual da minha moto. Isso nos aproxima ainda mais deles. Gosto muito do novo design e das cores da Gulf, e estou ansioso para correr com essa pintura”, disse Raul Fernandez.

Essa é a segunda colaboração entre a Gulf e a Trackhouse com foco no engajamento global, ampliando a participação direta dos torcedores no universo da MotoGP.


Serviço:

GP da Indonésia (3 a 5 de outubro)

GP da Malásia (24 a 26 de outubro)



