Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

CPMI aprova pedido de prisão preventiva do presidente da Conafer

Dirigente chegou a ser preso por falso testemunho, mas foi liberado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/10/2025 às 17h13
CPMI aprova pedido de prisão preventiva do presidente da Conafer
© Lula Marques/Agência Brasil

A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) que investiga os descontos ilegais de beneficiários do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) aprovou nesta quinta-feira (2) um requerimento para pedir a prisão preventiva do presidente da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer), Carlos Roberto Ferreira Lopes. Lopes depôs no colegiado na terça-feira (30) e chegou a ser preso pela CPMI por falso testemunho, mas foi liberado depois.

De autoria do relator, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), o requerimento pede a prisão preventiva ou a adoção de outras medidas cautelares contra Lopes. A solicitação será encaminhada ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

A Conafer é apontada como uma das organizações que mais movimentaram recursos a partir de descontos de aposentados e beneficiários que foram associados à entidade.

Em seu requerimento, Gaspar aponta que dados do Conselho de Controle de Atividades Financeira (Coaf) mostram inúmeras transferências de valores de forma pulverizada a diversas pessoas físicas e jurídicas, sendo, na maioria, ligadas a Carlos Roberto. Segundo o relator, isso demonstra um ciclo vicioso de lavagem de dinheiro.

Segundo Gaspar, Carlos Roberto não conseguiu justificar, ao longo de seu depoimento à CPMI, a origem lícita dos recursos financeiros transferidos e a regularidade dos negócios jurídicos supostamente realizados.

“Há transferências de ordem superior a cento e quarenta milhões de reais remetidas pela Conafer a diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas ao Senhor Cícero Marcelino, assessor do senhor Carlos Roberto. As movimentações financeiras, assim delineadas, mostram-se superior ao perfil econômico informado. Ressalte-se que o Senhor Cícero Marcelino figura como assessor do senhor Carlos Roberto Ferreira Lopes havendo indícios de que tais operações bancárias eram realizadas por meio de aplicativo móvel diretamente pelo próprio Cícero, sob a supervisão de Carlos”, justificou.

Gaspar disse ainda que os indícios de autoria são suficientes e a prova de materialidade é robusta para a prisão preventiva.

"No tocante aos fundamentos, o perigo de fuga do investigado Carlos Roberto é patente, consubstanciando a aplicação da Lei Penal. No tocante à garantia da ordem pública, o investigado demonstra a possibilidade de manutenção da prática delitiva, promovendo a associação de aposentados mediante pagamento de comissão a agentes de captação, segundo informações trazidas no depoimento do investigado perante à CPMI", apontou.

"No mesmo sentido, a amplitude dos supostos serviços prestados pela Conafer, segundo o próprio depoente, pode indicar a manutenção do crime de lavagem de dinheiro e organização criminosa com desvio de finalidade em outras áreas de atuação da entidade, recomendando a prisão cautelar para evitar práticas delitivas continuadas", finalizou.

Convocações

A CPMI também aprovou a convocação de ex-servidores do INSS para depor sobre fraudes em descontos de aposentados e pensionistas. Entre eles está o ex-procurador-geral da Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS Virgílio Antônio Ribeiro de Oliveira Filho.

Ele foi afastado do cargo assim que a Polícia Federal deflagrou a Operação Sem Desconto para investigar o esquema de descontos associativos não autorizados.

Além do ex-procurador, a esposa dele, Thaisa Hoffmann Jonasson, e a irmã Maria Paula Xavier da Fonseca Oliveira, também foram convocadas nesta quinta. Há indícios de que elas teriam recebido recursos de empresas relacionadas às associações investigadas. Os depoimentos ainda serão agendados.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© DuyNod/Pixabay
Política Há 2 horas

Câmara aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas

Projeto pode ser votado direto no plenário, sem passar por comissões
Política Há 3 horas

Lula diz que gestor que deixa obra parada deve ser preso

Presidente inaugura escolas no Marajó

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 4 horas

CPMI do INSS: CGU suspeitava de irregularidades desde 2019

Ministro diz que fez mais de 11 reuniões para discutir os descontos

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 11 horas

Na Ilha de Marajó, Lula inaugura creche que ficou com obra paralisada

Presidente cumpre extensa agenda em visita de dois dias ao Pará

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 21 horas

Brasília: conferencistas exigem políticas para todas as "mulheridades

Diversidade se une por igualdade, fim da violência e inclusão

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
21° Sensação
0.32 km/h Vento
89% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Mulheres cobram urgência na ratificação de convenção contra assédio e violência no trabalho
Senado Federal Há 4 minutos

CGU atuou de modo firme nas investigações, diz ministro
Senado Federal Há 4 minutos

Senado comemora o Dia Nacional do Idoso em sessão especial
Saúde Há 4 minutos

Pernambuco tem novo caso de intoxicação por ingestão de metanol
Internacional Há 4 minutos

Familiares vivem apreensão após captura de brasileiros por Israel

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,18%
Euro
R$ 6,26 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 681,036,43 +2,38%
Ibovespa
143,949,64 pts -1.08%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias