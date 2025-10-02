Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas

Projeto pode ser votado direto no plenário, sem passar por comissões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
02/10/2025 às 16h44
Câmara aprova urgência para crime hediondo de falsificação de bebidas
© DuyNod/Pixabay

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira (2), o regime de urgência para proposta que torna crime hediondo a adulteração de alimentos ou bebidas a partir da adição de ingredientes que possam causar risco à vida ou grave ameaça à saúde. Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no plenário, sem passar antes pelas comissões.

A mobilização do parlamento ocorre após o registro de diversos casos em São Paulo e outros estados de intoxicação pela presença de metanol em bebidas alcoólicas adulteradas. De acordo com o Ministério da Saúde, o número de casos em todo o país chegou a 43 . No estado de São Paulo foram registradas seis mortes .

O crime hediondo é inafiançável e insuscetível de graça, indulto ou anistia, fiança e liberdade provisória. O projeto não propõe a extensão da pena, mas a lei de crimes hediondos determina penas de até 30 anos, com progressão de regime mais lenta.

Emergência médica

A intoxicação por metanol é uma emergência médica de extrema gravidade. A substância, quando ingerida, é metabolizada no organismo em produtos tóxicos (como formaldeído e ácido fórmico), que podem levar à morte.

Os principais sintomas da intoxicação são: visão turva ou perda de visão (podendo chegar à cegueira) e mal-estar generalizado (náuseas, vômitos, dores abdominais, sudorese) .

Em caso de identificação dos sintomas, buscar imediatamente os serviços de emergência médica e contatar pelo menos uma das instituições a seguir:

  • Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001
  • CIATox da sua cidade para orientação especializada - veja lista aqui
  • Centro de Controle de Intoxicações de São Paulo (CCI): (11) 5012-5311 ou 0800-771-3733 – de qualquer lugar do país

É importante identificar e orientar possíveis contatos que tenham consumido a mesma bebida, recomendando que procurem imediatamente um serviço de saúde para avaliação e tratamento adequado. A demora no atendimento e na identificação da intoxicação aumenta a probabilidade do desfecho mais grave, com o óbito do paciente .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 2 horas

CPMI aprova pedido de prisão preventiva do presidente da Conafer

Dirigente chegou a ser preso por falso testemunho, mas foi liberado
Política Há 3 horas

Lula diz que gestor que deixa obra parada deve ser preso

Presidente inaugura escolas no Marajó

 © Lula Marques/Agência Brasil
Política Há 4 horas

CPMI do INSS: CGU suspeitava de irregularidades desde 2019

Ministro diz que fez mais de 11 reuniões para discutir os descontos

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 11 horas

Na Ilha de Marajó, Lula inaugura creche que ficou com obra paralisada

Presidente cumpre extensa agenda em visita de dois dias ao Pará

 © José Cruz/Agência Brasil
Política Há 21 horas

Brasília: conferencistas exigem políticas para todas as "mulheridades

Diversidade se une por igualdade, fim da violência e inclusão

Tenente Portela, RS
21°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
21° Sensação
0.32 km/h Vento
89% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Últimas notícias
Câmara Há 4 minutos

Mulheres cobram urgência na ratificação de convenção contra assédio e violência no trabalho
Senado Federal Há 4 minutos

CGU atuou de modo firme nas investigações, diz ministro
Senado Federal Há 4 minutos

Senado comemora o Dia Nacional do Idoso em sessão especial
Saúde Há 4 minutos

Pernambuco tem novo caso de intoxicação por ingestão de metanol
Internacional Há 4 minutos

Familiares vivem apreensão após captura de brasileiros por Israel

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,18%
Euro
R$ 6,26 +0,10%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 681,036,43 +2,38%
Ibovespa
143,949,64 pts -1.08%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias