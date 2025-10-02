Quinta, 02 de Outubro de 2025
16°C 18°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado promove Conferência do Bioma Pampa e 12ª Reunião do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promove na próxima quinta-feira (9/10), em Porto Alegre, a Co...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/10/2025 às 15h06
Governo do Estado promove Conferência do Bioma Pampa e 12ª Reunião do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas
-

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), promove na próxima quinta-feira (9/10), em Porto Alegre, a Conferência do Bioma Pampa e o 12° Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas (FGMC). O encontro, organizado pela Assessoria do Clima da Sema, ocorrerá na sede da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs), seguindo o formato itinerante do Fórum, que busca contemplar diferentes regiões do Estado e fortalecer parcerias entre governo, setor privado, academia e sociedade civil.

A 12ª edição do FGMC ocorre em um contexto especial: a preparação do Rio Grande do Sul para a 30ª Conferência do Clima da ONU (COP30), que será realizada em novembro, em Belém, no Pará. Nesse cenário, além da reunião ordinária do Fórum, será realizada a Conferência do Bioma Pampa , dedicada à elaboração da Carta do Bioma Pampa, documento que será apresentado durante a COP30. A iniciativa integra uma mobilização nacional dos Estados brasileiros para levar à conferência contribuições estratégicas de cada bioma.

Criado pelo governo do Estado, por meio da Assessoria do Clima da Sema, o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas é um espaço participativo e representativo que busca discutir e propor ações voltadas à mitigação, adaptação e enfrentamento das mudanças climáticas globais.

Programação

Pela manhã, será realizada a 12ª Reunião Ordinária do Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas (FGMC), com a presença de autoridades e especialistas. O encontro terá como foco as perspectivas do Rio Grande do Sul e o papel do Brasil nas negociações climáticas internacionais. O primeiro painel, Perspectivas do RS e a COP30 para o Brasil, contará com a participação da titular da Sema, Marjorie Kauffmann, e de demais autoridades. Durante a reunião, também serão apresentadas iniciativas locais de adaptação, como o programa Adapta Cidades no RS e projetos desenvolvidos no Vale do Taquari. Encerrando a programação da manhã, será realizado o segundo painel, Curadoria de propostas Pré-COP30, conduzido pela Câmara Técnica COP30 do FGMC.

À tarde, será realizada a Conferência do Bioma Pampa, em parceria com o Governadores pelo Clima. O espaço será dedicado a aprofundar o conhecimento do tema e à elaboração da Carta do Bioma. O documento consolidará propostas e compromissos para fortalecer a governança climática subnacional e reafirmar o papel do Rio Grande do Sul como protagonista na agenda ambiental, de forma sustentável, justa e resiliente. As inscrições são gratuitas.

A programação da manhã será transmitida ao vivo pelo canal da Sema no YouTube .

Sobre o FGMC

Em 2022, foi criado o Fórum Gaúcho de Mudanças Climáticas (FGMC), espaço de diálogo e participação social que já está na sua 12ª edição, promovendo propostas concretas de mitigação e adaptação. Esta edição é estratégica para o Rio Grande do Sul, única unidade da federação abrangida pelo Bioma Pampa, como oportunidade de reafirmar o protagonismo gaúcho no contexto das agendas relacionadas às mudanças climáticas em nível nacional e internacional, enfatizando o destaque da participação do Estado na COP30.

Texto: Tamires Tuliszewski/Ascom Sema
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Comunicação Social – 3º BABM)
Fiscalização Há 3 dias

3º BABM de Frederico Westphalen, participa da Operação Barcaço

Ação da Brigada Militar retirou do rio mais de 1 km de material ilegal de pesca

 Fórum discutiu como parcerias público-privadas e comunitárias podem superar barreiras -Foto: Vanessa Trindade / Ascom Sema
Meio ambiente Há 1 semana

Governo do RS destaca cooperação e articulação multinível para fortalecer a adaptação climática em evento nos EUA

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), participou do Fórum de Resiliência Urbana: Catalisando Parcer...

 Secretário-adjunto Marcelo Camardelli e diretor de Energia da Sema, Rodrigo Huguenin, recebem troféu em Brasília -Foto: Ascom Sema
Meio ambiente Há 1 semana

Programa que leva energia trifásica ao produtor rural recebe prêmio nacional em Brasília

O Programa Energia Forte no Campo (EFC), do governo do Rio Grande do Sul, recebeu o Troféu de Reconhecimento no 1º Congresso Brasileiro de Minas e ...

 Evento, paralelo à Semana do Clima, ocorreu no escritório do Conselho de Defesa dos Recursos Naturais, em Nova Iorque -Foto: Vanessa Trindade Ascom/Sema
Meio ambiente Há 1 semana

Estado participa do evento Diálogo de Alto Nível entre Brasil-Europa-Estados Unidos sobre Mudanças Climáticas

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), participou do Diálogo de Alto Nível Brasil-Europa-Estados Un...

 -
Meio ambiente Há 1 semana

Governo do Estado promove 1º Encontro Estadual pelo Dia dos Animais, marco no fortalecimento da causa animal

O governo do Estado, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), realiza, no dia 6 de outubro, o 1º Encontro Estadual pelo Dia...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 18°
21° Sensação
1.42 km/h Vento
94% Umidade
100% (19.82mm) Chance chuva
06h12 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Sexta
20° 16°
Sábado
25° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
21° 10°
Terça
16°
Últimas notícias
Justiça Há 14 minutos

Moraes autoriza investigação para apurar ameaças contra Flávio Dino
Internacional Há 14 minutos

Deputada presa em flotilha pede fim de relações econômicas com Israel
Política Há 14 minutos

Lula diz que gestor que deixa obra parada deve ser preso
Tecnologia Há 29 minutos

Médicos investem em tráfego pago para crescer online
Senado Federal Há 29 minutos

Aprovada na Câmara, regra para idade mínima para candidatos vai à sanção

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,34 +0,23%
Euro
R$ 6,26 +0,15%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 680,116,31 +2,19%
Ibovespa
144,093,60 pts -0.98%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6841 (01/10/25)
12
25
33
42
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3501 (01/10/25)
01
03
07
09
11
12
13
15
16
18
19
20
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2830 (01/10/25)
00
12
14
18
22
23
25
29
30
33
34
49
55
67
71
80
83
84
92
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2867 (01/10/25)
13
16
26
28
39
42
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias