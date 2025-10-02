Quinta, 02 de Outubro de 2025
Prêmio Top de Sustentabilidade reconhece empresas

Evento em São Paulo reuniu lideranças empresariais e autoridades para debater a COP30, discutir práticas ESG e lançar o MOVIS – Movimento pela Sust...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/10/2025 às 14h22
Créditos: divulgação

O IV Fórum de Sustentabilidade da Associação dos Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB), realizado na última semana (25/09) no Espaço Center 3, em São Paulo, consolidou-se como um encontro de reconhecimento, reflexão e novos compromissos socioambientais. Promovido pelo Instituto de Responsabilidade Socioambiental (IRES) da entidade, em co-realização com a Associação Paulista Viva (APV) e o Rotary Club São Paulo (RCSP), o evento destacou a transformação empresarial a partir da entrega do Prêmio Top de Sustentabilidade, que homenageou organizações referência em projetos ESG no Brasil.

As empresas premiadas foram SIL (Fios e Cabos Elétricos), Level Group, EGTC Infra, Grupo Risotolândia, Banco Bradesco, Habitasul, Rede Santa Catarina, Engetami Engenharia, CEMIG e Hospital Santa Joana Recife — todas reconhecidas por iniciativas que unem inovação, governança e impacto socioambiental positivo.

“O Top de Sustentabilidade é mais do que um prêmio: é o reconhecimento de quem leva a sério a transformação. São empresas que demonstram que é possível aliar inovação, governança e responsabilidade socioambiental em projetos que impactam positivamente a sociedade e o meio ambiente”, afirmou Lívio Giosa, coordenador-geral do IRES e presidente da Associação Paulista Viva.

Na abertura, Giosa ressaltou a importância da integração entre o Fórum e a premiação, destacando que este é um momento de celebração, mas também de reflexão. “Sustentabilidade não pode ser discurso, precisa ser ação. A apresentação de programas reconhecidos pela ONU, como o Município Sustentável e os Bosques Urbanos, reforça que o Brasil já tem exemplos concretos. O desafio agora é multiplicar essas ações e repensar nossas atitudes em prol de um futuro mais justo e sustentável”.

O secretário municipal de Mudanças Climáticas de São Paulo, Renato Nalini, também destacou medidas práticas. “Um ônibus elétrico reduz 35 mil litros de diesel e oferece mais conforto à população. Já avançamos no uso do biometano em ônibus e caminhões, mas ainda temos um grande desafio na reciclagem: enquanto países civilizados chegam a 90%, o Brasil recicla apenas 3% dos resíduos sólidos. Precisamos assumir nossa responsabilidade e mudar esse cenário. Como disse o Papa Francisco, não existe ‘jogar fora’: tudo o que descartamos permanece no planeta”.

Dois painéis marcaram a programação. O primeiro, “COP30: o Brasil conseguirá cumprir as metas de redução de emissões e transformá-las em políticas públicas?”, contou com a participação de Francisco Graziano Neto, ex-secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente de São Paulo e sócio-diretor da Graziano Agroambiental. Já o segundo, intitulado “Empresas convergindo para aplicação do modelo ESG de gestão: mito ou realidade?”, reuniu executivos como Marcel Guariglia (CEO da Truman Stakeholder), Julieta Alciati (Gerente de Sustentabilidade do Bradesco), Daniele Barreto e Silva (Especialista em ESG da Grant Thornton Brasil) e Pedro Somma (diretor de Crescimento de Impacto e Inovação do iFood).

O Fórum também marcou o lançamento do MOVIS (Movimento pela Sustentabilidade), iniciativa que pretende conectar empresas, organizações e a sociedade civil em torno de boas práticas. A plataforma será um espaço digital voltado à curadoria de conteúdos, educação ambiental e mobilização social, incentivando a replicação de ações de impacto positivo. “O MOVIS nasce como um movimento necessário e urgente. Ele será um ponto de convergência para todos que acreditam em um futuro sustentável e inclusivo”, explicou Lívio Giosa.

Com auditório lotado, a quarta edição do Fórum reforçou o protagonismo da ADVB, do IRES e das entidades co-realizadoras na promoção de debates estratégicos e iniciativas de impacto socioambiental.

DENGUE
