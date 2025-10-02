Grêmio e Inter empatam na 26ª rodada do Brasileirão

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro terminou com empates para os dois principais clubes gaúchos. Na Vila Belmiro, o Grêmio ficou no 1 a 1 com o Santos na noite dessa quarta-feira (1º). O resultado deixou o tricolor na 10ª colocação, com 33 pontos, e a equipe volta a campo neste sábado (4), contra o Bragantino, em São Paulo. Já no Beira-Rio, também nessa quarta-feira, o Internacional empatou em 1 a 1 com o Corinthians. O Colorado soma agora 29 pontos e ocupa a 15ª posição na tabela. O próximo desafio será diante do Botafogo, neste sábado (4), às 18h30min, em Porto Alegre.