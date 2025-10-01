Quarta, 01 de Outubro de 2025
CBF anuncia novo calendário do futebol masculino brasileiro

Brasileiro terá maior duração e estaduais contam com menos datas

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/10/2025 às 16h42

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário do futebol profissional masculino brasileiro para a temporada de 2026. Dois destaques do anúncio, realizado nesta quarta-feira (1) no Rio de Janeiro, foi a diminuição das datas dos campeonatos estaduais e a ampliação da duração do Campeonato Brasileiro.

A Série A do Brasileiro terá o início antecipado para o dia 28 de janeiro, já o término da competição, que será interrompida durante a realização da Copa do Mundo de seleções, será no dia 2 de dezembro. O formato não sofrerá alterações.

Já os campeonatos estaduais contarão com menos datas do calendário do futebol nacional, passando de 16 para 11. Eles terão que ser disputados na janela que vai do dia 11 de janeiro até o dia 8 de março.

[Post Instagram]

Outra competição que contará com grandes mudanças é a Copa do Brasil. A competição, que é conhecida como a mais democrática do futebol brasileiro, terá um grande aumento de participantes, passando de 92 para 126 clubes. Com isso, o torneio contará com uma ampliação no número de jogos, passando de 122 para 155.

Seguindo a tendência de várias outras competições, como a Copa Libertadores e a Liga dos Campeões da Europa, a decisão da Copa do Brasil será disputada em partida única, no dia 6 de dezembro. A competição começará em 18 de fevereiro.

A CBF afirmou que o principal objetivo das mudanças “é garantir mais racionalidade e equilíbrio ao calendário, oferecendo mais jogos à base da pirâmide do futebol brasileiro, e reduzir o número de partidas disputadas pelos clubes da Série A”.

“Demos o primeiro passo na redução do excesso de jogos para clubes de Série A e ao mesmo tempo vamos promover mais oportunidades para federações e clubes em competições nacionais, democratizando o futebol brasileiro. Times que passavam meses inativos, após seus Estaduais, agora terão competições nacionais para jogar”, afirmou o diretor de competições da CBF, Julio Avellar.

Mudanças realizadas pela CBF no calendário:

- Aumentou o número de participantes da Copa do Brasil e diminuiu o número de datas para clubes da Série A;

- Reduziu os campeonatos estaduais de 16 para 11 datas, com manutenção do período de duração de 11 de janeiro a 8 de março;

- Reformulou e ampliou as vagas para a Série C, a partir de 2027, e a Série D, já no próximo ano;

- Estipulou um calendário específico para os campeonatos regionais, sem sobrepor os campeonatos estaduais, adotou um novo formato para a Copa Verde, retomando a Copa Norte e criando a Copa Centro-Oeste, e promoveu a criação da Copa Sul-Sudeste;

- Manteve o formato e antecipou os começos das Séries A e B, que serão paralisadas durante a Copa do Mundo Masculina;

- Definiu que clubes participantes de competições continentais não disputam torneios regionais.

