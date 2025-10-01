Quarta, 01 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hugo Motta confirma para hoje votação de isenção do Imposto de Renda

Medida beneficiará quem ganha até R$ 5 mil e custará R$ 25,8 bi anuais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
01/10/2025 às 12h18
Hugo Motta confirma para hoje votação de isenção do Imposto de Renda
© Antônio Cruz/Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), confirmou para esta quarta-feira (1º) a votação do Projeto de Lei nº 1.087/25, que concede isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

“Hoje é um dia muito importante [porque] inclui o projeto de isenção de imposto de renda na pauta de votação. A matéria sempre foi uma prioridade da minha gestão”, escreveu, em seu perfil na rede social X - antigo Twitter .

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Reconhecimento de um direito

No post , o político avaliou, ainda, que “a medida não é um favor do Estado, mas um reconhecimento de um direito e um avanço na justiça social do país”. A proposta é o único item da pauta do plenário desta quarta-feira.

Enviado em março deste ano à Câmara pelo Poder Executivo, o projeto estabelece que a isenção – que deve custar R$ 25,8 bilhões por ano – será compensada taxando mais quem ganha acima de R$ 600 mil por ano.

*Com informações da Agência Câmara

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Política Há 15 horas

Lula discute pautas do governo em encontro com Motta e Alcolumbre

Isenção do IR e votação de MP do IOF foram debatidas, diz ministra

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Política Há 15 horas

Conferência: delegadas pedem sistema único de políticas para mulheres

Ministra das Mulheres defendem diálogo Três Poderes e sociedade

 © EBC
Política Há 16 horas

Câmara aprova urgência para oito projetos sobre segurança pública

Com isso, propostas podem ser votadas diretamente no plenário

 © Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil/Arquivo
Política Há 16 horas

Senado analisa projeto que regulamenta comitê gestor de novo imposto

Período teste para comitê gestor do IBS pode começar em 2026

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 17 horas

Governo sanciona 5 leis que alteram políticas de segurança alimentar

Legislações ampliam apoio à programas da agricultura familiar

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 21°
20° Sensação
2.62 km/h Vento
82% Umidade
7% (0mm) Chance chuva
06h13 Nascer do sol
18h35 Pôr do sol
Quinta
19° 16°
Sexta
23° 17°
Sábado
31° 15°
Domingo
31° 17°
Segunda
19° 14°
Últimas notícias
Economia Há 14 minutos

Mário Damazio e Leonardo Buccini apresentam o Invest Dicas’T
Senado Federal Há 14 minutos

Estatuto do Pantanal agora é lei
Senado Federal Há 14 minutos

Lula sanciona lei de incentivo à doação de alimentos
Tecnologia Há 29 minutos

Brasil participa novamente no NASA Space Apps Challenge 2025
Senado Federal Há 29 minutos

Projeto que permite a taxista transferir sua outorga vai à Câmara

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,17%
Euro
R$ 6,25 +0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 663,972,27 +2,71%
Ibovespa
145,489,70 pts -0.51%
Mega-Sena
Concurso 2921 (30/09/25)
09
12
14
16
26
36
Ver detalhes
Quina
Concurso 6840 (30/09/25)
26
36
43
46
74
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3500 (30/09/25)
01
02
04
05
06
07
09
10
11
12
14
16
18
19
21
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2829 (29/09/25)
02
07
09
16
22
24
27
40
45
57
62
64
65
72
75
86
90
94
96
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2866 (29/09/25)
02
05
18
43
44
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias