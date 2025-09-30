Terça, 30 de Setembro de 2025
Tenente Portela, RS
Maranhão ganhará primeiro ginásio paradesportivo do Nordeste em 2026

Ordem de serviço para construção foi assinada hoje

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/09/2025 às 18h18

A capital do Maranhão, São Luís, receberá o primeiro ginásio de paradesporto das regiões Norte e Nordeste. A ordem de serviço para a construção do ginásio foi assinada nesta terça-feira (30), na capital maranhense, pelo ministro do Esporte, André Fufuca.

A obra vai permitir a prática de várias modalidades paradesportivas, como basquete, vôlei, bocha, futebol de 5 e 7 e badminton. A previsão é que o ginásio, que receberá recursos da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, seja entregue em 2026.

A estrutura será construída em uma área de 1.6 mil metros quadrados, dentro do Complexo Esportivo Canhoteiro. O complexo terá uma academia climatizada; espaço para pessoas com mobilidade reduzida em toda a sua extensão; arquibancada para 200 espectadores; vestiários masculinos e femininos com banheiros, chuveiros e armários adaptados.

“Este é o primeiro ginásio do paradesporto do estado do Maranhão. É um marco histórico para os atletas que levam o nome do Brasil pelos quatro cantos do mundo”, disse o ministro na ocasião.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

O ministro lembrou que o Brasil é hoje a quinta potência mundial do paradesporto , e que o governo federal tem priorizado o investimento na base.

“A orientação do presidente Lula é que devemos investir naqueles atletas que irão impulsionar o nome do nosso país. E, aqui no Maranhão, a gente teve a audácia de procurar parceiros, buscar patrocinadores que investissem, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, que garantissem os recursos para esse projeto. Graças a isso, estamos assinando hoje a ordem de serviço do primeiro ginásio do paradesporto do Norte/Nordeste”, acrescentou.

O Ginásio Paradesportivo do Maranhão vai homenagear o professor de basquete Cláudio Vaz dos Santos, o “Alemão”. Ele foi idealizador dos Jogos Escolares Maranhenses (JEMs) e morreu em 2021, aos 86 anos de idade.

