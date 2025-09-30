Credicom faz ação de doação de sangue com Hemoninas

A solidariedade voltou a dar o tom na sede do Sicoob Credicom. Em parceria com a Fundação Hemominas, por meio do Instituto Credicom, a instituição promoveu, pela sexta vez uma ação de doação de sangue, contribuindo diretamente para o fortalecimento da rede pública de saúde em Minas Gerais.

A iniciativa reuniu mais de 60 voluntários entre os colaboradores da cooperativa. Após triagem criteriosa conduzida por profissionais da Hemominas, 54 deles foram considerados aptos para doar, número que representa a possibilidade de beneficiar em torno de 216 pacientes, já que cada doação de sangue pode ser fracionada e utilizada em diferentes tratamentos.

O resultado mostra maior engajamento dos voluntários e a importância da mobilização em torno da causa. Para acolher os doadores, o espaço foi preparado com atenção às medidas de conforto e segurança, respeitando rigorosamente os protocolos sanitários em vigor.

A ação ganha relevância em um momento de queda nos estoques de sangue no estado. Além disso, reforça um dos sete princípios cooperativistas: o interesse pela comunidade, que se traduz em iniciativas voltadas para o bem-estar coletivo. Segundo o Hemominas, iniciativas colaborativas como essa são fundamentais para garantir o atendimento contínuo de pacientes em hospitais e unidades de saúde.

"Mais do que números, a ação reafirma a força das parcerias entre instituições públicas e as cooperativas. A união de esforços mostra como a responsabilidade compartilhada pode transformar solidariedade em vidas salvas — um gesto simples, mas de impacto para toda a sociedade mineira," avalia o presidente do Sicoob Credicom e do Instituto Credicom, João Augusto Oliveira Fernandes.