Segunda, 29 de Setembro de 2025
11°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Em conferência, Lula diz que autoritarismo teme as mulheres

Evento de políticas para elas começou hoje e vai até quarta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
29/09/2025 às 17h03
Em conferência, Lula diz que autoritarismo teme as mulheres
© Antonio Cruz/Agência Brasil

A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres (5ª CNPM) teve início na manhã desta segunda-feira (29) em Brasília, com o tema Mais Democracia, Mais Igualdade, Mais Conquistas para Todas .

Na ocasião, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou medidas adotadas desde 2003, no primeiro mandato do petista, como a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres, vinculada diretamente à Presidência da República, até as mais recentes, como a aprovação da Lei da Igualdade Salarial, e a criação do programa de Dignidade Menstrual.

O presidente Lula também relembrou com pesar da aprovação pelo Congresso Nacional do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, como tentativa de calar as mulheres.

"As mulheres sofreram um duro retrocesso. O golpe contra a presidenta Dilma Rousseff serviu não apenas para derrubar a primeira mulher a governar esse país. Foi também a tentativa de calar milhões de vozes femininas, porque o autoritarismo não apenas odeia. Ele teme as mulheres."

A ministra das Mulheres, Marcia Lopes, lembrou que desde a edição da anterior da CNPM, de 2016, até os dias atuais, o país passou por momentos de retrocesso. “Desde a última conferência, em 2016, enfrentamos anos de retrocessos, mas resistimos. E dessa resistência brotou ainda mais força trazendo-nos até a 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres: um espaço de reencontro, de reconstrução e afirmação de que nada pode deter a presença organizada das mulheres.”

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Brasil soberano

Em pronunciamento por videoconferência, Dilma Rousseff, que atualmente é presidente reeleita do Novo Banco de Desenvolvimento, conhecido como Banco do Brics, lembrou que a abertura da 4ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres foi seu último compromisso oficial, antes de ter que deixar o comando do Brasil, em maio de 2016.

"Este reencontro, quase dez anos depois, tem uma força ainda maior porque superamos um período de retrocessos de violência política e de ataque às conquistas democráticas. Lembro que a abertura da quarta conferência foi meu último compromisso oficial antes do golpe profundamente injusto contra a nossa democracia, mas a história mostrou que resistir vale a pena".

A ex-presidente ressaltou que a luta requer a participação plena das mulheres e valorizou a atuação delas. "As mulheres brasileiras, em sua diversidade, movem a economia, sustentam a democracia e garantem que as conquistas sociais cheguem a cada família. Reconhecer isso é afirmar que a igualdade de gênero é condição para que o Brasil seja justo, forte e verdadeiramente soberano."

Como mensagem para as participantes conferência, Dilma desejou que mobilização trace diretrizes capazes de transformar a vida das mulheres brasileiras.

"Nenhuma violência é tolerável, nenhum direito pode ser retirado. Somente com políticas construídas de forma coletiva conseguimos enfrentar as desigualdades, o machismo, a misoginia, o racismo e todas as formas de opressão”, frisou Dilma Rousseff.

Movimentos sociais

Ao assinalar que a conferência é fruto de muitas lutas de muitas mulheres, a representante da Marcha das Mulheres Indígenas, JosyKaigang, também recordou que a última marcha das mulheres ocorreu sob a liderança da primeira presidente da República mulher.

Fato que também foi revisitado na fala da representante do Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres (CNDM), Iayalorixá Sandrali Bueno. Ela ressalta que a nova edição da conferencia é fruto de uma construção democrática possibilitada pela realização das conferências livres, regionais, estaduais e municipais, desde abril deste ano.

"Não chegamos aqui de repente. Carregamos o eco de assembleias lotadas, de rodas de conversas cheias de sabedoria, de plenárias onde a palavra circulava como benção, compromisso e responsabilidade".

5ª CNPM

A 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres será realizada em Brasília até quarta-feira (1º de outubro). Lideranças sociais e políticas debatem a construção coletiva de políticas públicas voltadas às mulheres.

Saiba a programação completa do evento .

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Lula Marques/ Agência Brasil.
Política Há 1 hora

Presidente da CPMI mantém pedido de prisão de sócio do Careca do INSS

Senador fez críticas ao parecer da PGR para arquivar processo

 © Paulo Pinto/Agência Brasil
Política Há 2 horas

Alckmin diz estar otimista com encontro anunciado entre Lula e Trump

Vice-presidente diz que Brasil tem bons argumentos e vê novos passos

 Foto de Divulgação
Ametista do Sul Há 5 horas

MPF pede cassação de diploma de prefeito eleito de Ametista do Sul por abuso de poder

Parecer do Ministério Público Federal aponta uso eleitoral de emenda parlamentar às vésperas da eleição, o que teria desequilibrado a disputa

 © Antonio Cruz/Agência Brasil
Política Há 5 horas

Lula abre conferência e sanciona ampliação da licença-maternidade

Afastamento se estenderá por 120 dias após a alta da mãe ou do bebê

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Política Há 2 dias

Presidenta do PSOL tem visto cancelado pelos Estados Unidos

Boulos diz que o partido e o Brasil não aceitarão intimidação

Tenente Portela, RS
24°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 31°
24° Sensação
1.44 km/h Vento
76% Umidade
100% (6.82mm) Chance chuva
06h16 Nascer do sol
18h34 Pôr do sol
Terça
19° 16°
Quarta
23° 16°
Quinta
19° 16°
Sexta
24° 16°
Sábado
32° 17°
Últimas notícias
Saúde Há 7 minutos

Metanol: saiba o que é a substância presente em bebida adulterada
Educação Há 21 minutos

Estudantes já podem indicar itinerários de preferência para Ensino Médio em 2026
Câmara Há 35 minutos

Comissão mista debate Plano Brasil Soberano com representantes do governo
Senado Federal Há 35 minutos

Carlos Viana expressa indignação com decisões que interferem com CPMI
Geral Há 35 minutos

Mulheres cobram direitos e voz na 5ª Conferência Nacional

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Nos tempos dos bailes de comunidade
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,70%
Euro
R$ 6,23 -0,43%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,63%
Bitcoin
R$ 642,628,14 +4,20%
Ibovespa
146,336,80 pts 0.61%
Mega-Sena
Concurso 2920 (27/09/25)
08
12
16
19
31
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6838 (27/09/25)
31
33
50
70
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3498 (27/09/25)
01
02
03
04
05
07
08
09
15
16
17
19
21
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2828 (26/09/25)
03
05
10
17
22
23
29
39
48
56
57
63
67
71
74
82
84
87
94
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2865 (26/09/25)
06
18
21
38
45
47
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias